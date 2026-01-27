詐團內鬨黑吃黑！ 車手剛取贓款 就遭同夥搶

吳姓男子是車手，他剛向被害人取走87萬元，被同團另二名男子攔截想搶錢，拉扯中被搶走工作手機。（圖／東森新聞）





詐騙集團內鬨也搞黑吃黑，高雄凹子底森林公園裡傳出搶案，一名55歲的吳姓男子被搶走手機，急忙向警方報案，不過警方一查才發現，吳姓男子是車手，他剛向被害人取走87萬元，被同團另二名男子攔截想搶錢，拉扯中被搶走工作手機，到場的員警先逮捕了吳姓男子，再去逮到另二名同夥。

吳姓車手vs.參選人：「拜託，謝謝，謝謝。」

參選人在高雄凹子底，森林公園路口拜票，這名男子上前握手後，沒多久他向參選人求救，說自己被搶了，而搶他的二人開著這輛白車落跑了，參選人連忙報警，沒多久警車就來了。吳姓車手vs.員警：「我在那個邊邊被搶。」

這名男子向警方說在公園被搶，但是案情卻不單純，原來這名55歲的吳姓男子是車手，陳姓被害人遭詐團以假投資話術詐騙了十多萬元，取款的55歲吳姓男子拿著十多萬，和同團二名共犯24歲黃姓男子、25歲李姓男子相約在在凹子底公園，雙方發生糾紛，另二人想搶錢沒搶到，搶走了吳姓男子的工作手機。周邊店家vs.記者：「就很混亂這樣，（很混亂是什麼意思），就好幾台輛警車擠在那裡，好幾台警車不知道在追什麼，一下就過去了，五點多那時候。」

高雄鼓山警分局龍華派出所所長洪子棠：「吳男取得贓款後，與同團二名共犯黃男李男，發生糾紛二人強行取走，吳男工作手機後逃逸，鼓山分局於現場逮捕，一名詐欺案嫌疑人吳男。」

警方在現場逮捕了吳姓男子，同時在隔天到仁武一處民宅逮捕到黃姓李姓二名男子，三人都是詐團成員，有可能另二人想搶吳姓男子收到的贓款，也有可能是吳姓男子想獨吞，被另二人阻擋，詳細原因警方還在要調查，全案先依詐欺妨害自由，組織犯罪條例等罪送辦。

