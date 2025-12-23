詐團再爆洗錢新招！市價9億黃金條竟偽裝成廉價門檔 靠這招運進柬埔寨

詐團犯罪所得。刑事局提供

詐騙伎倆層出不窮，台北地檢署查出，有一詐騙集團利用假投資、假交友方式，待被害人上鉤交付投資款，再由車手將贓款送到銀樓購買黃金條塊，將黃金條塊包藏入鉛錫合金中，佯以「鉛錫合金」、「門檔」名稱寄送到柬埔寨洗錢，此案共計有118名被害人受害，集團賺得6億4354萬5205元，北檢23日偵結，依特殊洗錢等罪起訴會計、車手等7名成員。

起訴指出，詐騙集團核心會計黃偲涵，在Telegram 群組「台u(02)」、「♀work」、「02 交收」、 「07」、「06(2)」、「Gold 對帳」、WhatsApp 群組「大台北-金边」中負責紀錄柬埔寨詐欺機房支出帳冊、黃金交收帳冊、匯兌報價、安排外務人員交收等工作；被害人誤信假投資詐騙後，將贓款交付給車手陳孟群，陳再將錢送去王明福經營的銀樓向王幃犇、鄭道陽等人購買黃金條塊，最後這些條塊都會被藏入鉛錫合金中，做成「鉛錫合金」、「門檔」送到柬埔寨、越南洗錢。

台北地檢署獲報展開偵辦，查扣到24條黃金條塊，價值約1億588萬8000元，建請法院依規定沒收。

檢方指出，黃偲涵為本案詐欺犯罪組織核心會計工作，負責不法資金交收記帳、購買黃金結算，所涉詐欺被害人逾百人，詐欺金額逾6億元，其情節、惡性均屬重大，建請量處應執行有期徒刑15年以上之刑，以示懲戒。

車手陳孟群10年；銀樓負責人王明福助長詐欺集團氣焰，更使無數被害人血汗錢難以追償，嚴重摧毀社會互信與金融秩序，其利用專業身分掩護詐欺犯罪惡性，建請量處應執行有期徒刑20年以上之刑。負責交付黃金的鄭道陽、李志勝15年以上之刑；寄送鉛錫包金出境的陳銘輝則被求處10年以上之刑。



