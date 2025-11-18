詐團冒充幣商騙走72人共6860萬！主嫌豪宅名錶被抄 橋檢求刑20年

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

橋頭地檢署今年3月破獲一起假幣商詐騙案，楊姓、劉姓男子以投資虛擬貨幣為由，鎖定不具虛幣知識的民眾，教導開設帳戶後再以話術誘導操作，最終騙得共計6860萬餘元。橋檢今（18）日起訴兩名主嫌及包括車手、假幣商操作手在內共15人，並建請法院對楊、劉兩人判處20年重刑。

詐團冒充虛擬貨幣商，並以話術誘導操作開設帳戶投資，最終騙得共計6860萬餘元。（示意圖／unsplash）

回顧整起案件，詐團先購買大量虛擬貨幣，輸送至假幣商錢包，由假幣商再以高於市價逾一成的價格向被害人販售，車手負責收款。詐團並以「亞洲區塊鏈加密資產」、「亞洲數位資產認證幣商」等LINE帳號偽裝合法幣商，與72名被害人交易，隨後要求被害人將虛幣轉至匿名錢包，製造金流斷點，以逃避追查，估計詐得6860萬3523元。

橋檢指出，自3月起陸續拘提詐團成員15人，並聲押楊、劉兩名主嫌獲准，起獲位於鳥松區市價約3800萬元的透天別墅、現金922萬元、跑車、名錶與金飾等贓證物。因兩名主嫌擔任詐騙首腦又招募車手，導致多名被害人受害，且偵訊時否認犯行，橋檢向法院建請從重量處有期徒刑20年，其餘成員則求處6年以上徒刑。

◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。

