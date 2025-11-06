詐團冒充郵局、檢警聯手演戲 他誤信普發1萬被盜領！300萬飛了

警政府分享民眾遭詐案例，還沒領到普發1萬，先損失約300萬黃金。（示意圖，本刊資料照）

普發1萬元現金於5日開放分流登記入帳，民眾可選擇「ATM領現」、「郵局領現」、「特定族群直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」等方式領取。不過，現金尚未正式發放，詐騙集團卻已搶先出招。有民眾誤信詐騙話術，依指示操作，最終慘遭詐走逾300萬元。

詐團假冒郵局來電 稱「有人冒名領普發1萬」

內政部警政署「165全民防詐儀表板」近日公布一起最新詐騙案例，有民眾接到自稱「郵局」的來電，對方語氣嚴肅、態度專業，甚至準確說出他的姓名，讓他放下戒心。對方聲稱：「有人盜用您的身分證去領普發現金1萬元！」聽完後大驚，急忙否認有做過此事。

轉接「刑警」與「檢察官」 詐團層層設局

詐騙話術隨即升級，電話被轉接至自稱「刑警」的男子，他以洗錢案為由，進一步恐嚇婦人，還表示將「聯絡檢察官」處理。沒多久，民眾便接到一個名為「陳彥章」的LINE帳號加好友，對方自稱檢察官，語氣權威，指稱：「我們查到您的帳戶被盜用，還有人用您的帳戶資金購買黃金，這些黃金可能涉及贓款，我們要鑑定來源。」

假檢察官派人收金鑑定 25兩黃金一去不回

對方進一步表示將派人前往收取黃金「進行鑑定」，他雖有些不安，但因詐騙集團掌握個資與證號，最終仍選擇相信。當天下午，一名身材高瘦的男子出現在家樓下，自稱受「檢察官」指派前來收取黃金。隨後他交出重達25兩、價值約300萬元的黃金後，男子隨即離開。

廣告 廣告

直到傍晚，當他試圖聯絡「檢察官」詢問進度時，才發現LINE帳號已消失、訊息全被刪除，電話也成了空號，這才驚覺自己遭詐。

警方呼籲：檢警不會收取金錢或貴重物品

警方提醒，「檢警不會以任何理由要求民眾交出存款或黃金」，更不會要求配合「鑑定資金流向」。民眾若接到類似電話，應立即掛斷，並撥打165反詐騙專線查證，切勿被對方的專業話術與恐嚇言詞誤導。

內政部呼籲，詐團近年常利用「普發現金」「洗錢防制」等名義行騙，手法愈趨真實化，提醒民眾務必提高警覺、不要輕信來歷不明電話，以免一生積蓄化為烏有。

更多鏡週刊報導

羅浮宮珠寶大盜竟是網紅！愛拍重機炫技片 「這細節」成落網關鍵

志工擦壞藝術品！衛生紙誤清鏡面 基隆文觀局致歉：無法恢復原貌

每日逾2千座位遭浪費！高鐵11/10起取消彈性乘車 提前搭車旅客須「先換票再進站」