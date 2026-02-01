詐團冒充金管會來電「不配合帳戶就凍結」 他照做寄金融卡10萬元全被盜

一位民眾誤信詐團話術，將自己的金融提款卡寄出，導致近10萬元存款全被騙走。（示意圖／焦正德攝）

收到不明郵件要小心！一位民眾因一封「購物訂單待確認」的電子郵件，誤信客服說法，一步步落入詐騙陷阱，不僅照指示寄出金融提款卡，帳戶內近10萬元存款也在短時間內被提領一空。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享個案，當事人自述，當天下午他收到一封郵件通知，內容稱他有一筆「購物訂單待確認」，他心想自己最近也常上募資平台購物，擔心不小心下單了什麼，因此立刻打開查看，發現上面有客服聯絡方式。

當事人表示，他聯繫客服後，客服很快就回覆，並以文字告知有一個包裹需要簽收，必須支付新台幣1萬6682元，如逾期未確認就算棄單，賣家可能會對他求償包材費用，也會有後續承擔法律責任。

當事人提到，他向客服表示自己近期並沒有買東西，且這麼大筆金額應該是搞錯了，結果客服提醒他是個資外洩，好心地給他另一個「客服」的網址，要他再與對方聯繫，盡速處理。

當事人指出，他點進網址後，對方自稱是金管會人員林小姐，並來電與他確認身分後，態度突然相當嚴肅，不斷強調事情很嚴重，如果他不馬上配合，帳戶可能會被凍結，還可能被提告詐欺。

當事人說，為了避免這些事情發生，林小姐要他把兩家銀行的金融提款卡寄出進行代管，由於林小姐確實能講出他所有資料，當下他便依照指示將提款卡寄到某家超商。

當事人無奈道，等到他發現帳戶裡近10萬元存款被人提領一空，又無法聯絡上對方，他才驚覺什麼網購平台、金管會都是詐騙集團在演戲。

對此，「165打詐儀錶板」也列出3招防詐小撇步：

1、收到電子郵件，務必確認內容真假、寄件者資訊，尤其提及金錢內容。

2、收到可疑郵件，請先不要理會，並直接向165或相關單位查證。

3、政府不可能與網購平台合作，協助轉接必是詐騙。

