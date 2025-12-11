詐團冒名問「投資港股助智庫」 李鴻源急提醒：切勿上當

前內政部長李鴻源今日在其社群平台曬出有假冒他的詐騙者進行詐欺的截圖，怒轟台灣此刻面對國際情勢複雜，竟還有人以他名義進行詐騙，令人感到憤慨和可惡。

前內政部長李鴻源。（圖/資料照）

李鴻源今天（11日）在臉書曬張一張詐騙截圖，只見假冒李鴻源的詐騙者寫著「為了避免我們台灣捲入戰爭，現在麗文主席已經與大陸方面提出一些條件，具體還是保密階段，其中有一條是我們台灣可以根據金融交易方式獲取資金，也就是支持金。民進黨的支持金是靠加權股市，現在麗文這邊是香港股市，未來會有特定香港上市公司被注入資金、抬升股價，你可以用投資帳戶進行同步操作--簡單來說，就是跟單交易、同步獲利，老師想問的是若讓你將獲利的30趴進行捐助智庫運行，你可以接受」？

廣告 廣告

圖取自李鴻源臉書。

李鴻源示警，「友人傳來此訊息告知我，在line上有以我照片作為頭像的帳號在轉傳此訊息，這並非我本人，訊息中所提內容我也完全不知道」。

李鴻源痛批，「台灣此刻面對國際情勢複雜，國內民心不穩，但假訊息與詐騙卻如此橫行，實在令人憤慨。其內容不顧台灣局勢，以我的名義提及他人來轉傳信息，更是可惡。特此告知請大家切勿上當」。

延伸閱讀

室內裝修商接軍方炸藥標案 徐巧芯揪得標單貓膩：有無許可證？

數位支付戰開打！ iPASS MONEY祭出最高1500元回饋搶客

雙城論壇27日上海登場 蔣萬安：中央很清楚市政交流無涉政治