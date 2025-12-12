詐團冒名款項卡住先繳費 央行示警別被騙

▲中央銀行今（12）日也發出反詐騙提醒，民眾如果接到央行的電話通知，聲稱有國外匯入款卡住，在央行無法解款，這全都是假的，千萬別相信。（圖／擷取自央行臉書）

[NOWnews今日新聞]

國內詐騙猖獗，甚至連中央銀行也沒放過！央行今（12）日在臉書發文示警，民眾若接到自稱央行電話通知，說你有1筆國外匯入款卡在央行無法解款，需提供帳號、密碼，而且要先繳款才能入帳，這全部都是詐騙，千萬別相信，若有疑問可向165反詐騙專線或往來銀行了解。

央行指出，近期有假冒央行電話，聲稱有一筆國外匯入匯款卡在央行無法解款，需要提供銀行帳號、提款卡及密碼等資訊，要求先繳「稅金」、「手續費」、「解款費」才能入帳，這全部都是詐騙。

廣告 廣告

央行強調，國外匯入款的通知及解款，都是由商業銀行辦理，不會經由央行，而且凡是要求「先付款」才能拿到款項都是詐騙。若遇到這類電話該怎麼辦呢?央行表示，立即掛電話，不要提供任何帳號、個資，若有疑問可向165 反詐騙專線或往來銀行查證。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

北榮院長遭冒名詐騙賣藥 陳威明批：不只一次！AI聲紋變造太過分

沒有公路總局！公路局：汽燃費、交通違規催繳「電子郵件」是詐騙

LINE「1新功能」上線！釣魚連結、詐騙網站秒現形：3步驟手動開啟