詐團冒用局長名義行騙 刑事局：全力偵辦中

（中央社記者黃麗芸台北18日電）有詐騙集團冒用刑事局長周幼偉名義進行投資詐騙，刑事局今晚發布嚴正聲明表示，周幼偉從未背書任何投資公司，冒用警官名義進行投資推薦者均屬詐騙，已全力偵辦中，絕不寬貸。

警政署刑事局今晚發布緊急聲明，近期有詐騙集團透過社群媒體廣告及通訊軟體，冒用周幼偉名義，並謊稱「經局長認證」「刑事局背書」的投資平台，誘騙民眾加入投資群組。嚴厲譴責詐騙集團冒用周幼偉名義進行投資詐騙。

同時，刑事局也嚴正聲明，周幼偉從未認可、背書或推薦任何投資公司、理財平台，也未曾透過任何社群媒體、通訊軟體進行投資宣傳活動。

有名陳姓工程師今年10月間於網路上加入不明LINE投資群組，群內成員近2個月頻繁張貼投資獲利的文字及照片，以營造穩定獲利的假象，信以為真的陳姓工程師便跟風下載「東南慧通」投資APP，詐騙成員12月初還誆稱陳工程師抽中「上市增資」股票，要求匯款新台幣300萬元。

陳男質疑其是否為合法投資公司，詐騙集團竟謊稱「與刑事局周幼偉局長私交甚篤」，並偽稱已拜託周幼偉指派高雄刑事組長「張志銘」查證屬實，還傳送偽冒2人在局長室會面的AI換臉照片，以取信陳男，並謊稱「東南慧通」已繳納30億元給金融監督管理委員會作為保證金。

為求證真偽，陳男經向警方確認上述事證，才驚覺竟是詐騙集團假冒警政高層及刑事人員的詐騙話術及手法，即時保住血汗錢。

刑事局提到，近日165反詐騙諮詢專線也接獲多起民眾檢舉及報案，詐騙集團以「東南慧通」名義在多個社群平台投放廣告，以「局長推薦穩賺投資」「警政高層認證平台」等話術吸引民眾點擊，再引導被害人進行假投資詐騙。

刑事局說，有關「東南慧通」股票假投資名義行騙的報案紀錄共計4件，最高財損金額達45萬元。

刑事局強調，任何冒用刑事局官警或其他政府官員名義進行商業宣傳、投資推薦者，均屬詐騙行為，警方將全力追緝到底，絕不寬貸，已全力偵辦中。（編輯：方沛清）1141218