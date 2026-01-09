詐團冒用鎮長名義套個資 「陸港」寫錯字秒破功

彰化縣鹿港鎮長許志宏遭詐騙集團冒名，透過社群軟體Line向民眾索取個人資料。許志宏已在個人臉書粉專發出聲明澄清並向警方報案，呼籲鄉親遇到不明人士加好友切勿上當。

鹿港鎮長許志宏遭個資盜用。（圖／翻攝 鹿港鎮長許志宏 ）

許志宏表示，只要是台灣人絕對不可能把「鹿港」寫成「陸港」，懷疑是來自中國的詐團才會寫錯字。他呼籲民眾遇到陌生人詢問個資的狀況，千萬小心警覺、不要上當。該案目前已向警方報案處理。

經營旅宿業的民眾向鎮公所反映，手機跳出主動加Line的訊息。對方自稱是「陸港鎮長許志宏」，以業務聯繫需求請對方加好友，還反問對方公司營運進度一切還順利嗎？該民眾信以為真，還自我介紹並傳送名片給對方。

詐騙集團透過話術釣出民眾的姓名與公司相關資料後，回覆稱工作小組將前往公司進行常態性查核訪視，請對方派專人接待並備妥資料。當民眾反問要準備什麼資料時，詐團則回覆會在3天內以電話聯繫。

該民眾一看到要訪查的訊息，立刻驚覺不對勁。如果是鎮公所要進行業務聯絡，為何需要出動鎮長本人？公所員工直接連繫即可。加上詐團把「鹿港」寫成「陸港」，又說要派工作小組來查核，引起民眾起疑，趕緊向鎮公所求證，才知道原來是詐騙集團的新手法。

年關將近，詐騙集團手法又再翻新。彰化縣鹿港有人在社群軟體Line收到自稱「陸港鎮長許志宏」主動加好友，以業務要求為由詢問個資。由於訊息中提到「鹿港」寫成「陸港」，讓民眾覺得怪怪的，鎮長許志宏這才知道自己名義遭到冒用。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

