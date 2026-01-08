詐團冒用鹿港鎮長身分騙個資 「陸港」錯字露餡遭識破

彰化縣鹿港鎮長許志宏遭詐騙集團冒名，透過LINE主動聯繫當地旅宿業者，以業務聯繫為由試圖套取個資。詐團自稱「陸港鎮長許志宏」，因將「鹿港」誤寫為「陸港」而露出破綻，民眾察覺異狀向鎮公所求證後，才揭發這起詐騙手法。

詐騙集團冒用許志宏身分企圖行騙。（圖／翻攝自鹿港鎮長許志宏臉書）

許志宏8日在個人臉書粉絲專頁發出澄清聲明，提醒鄉親不要受騙上當。他指出，有經營旅宿業的民眾手機跳出主動加LINE的訊息，對方以業務聯繫需求請民眾加好友，還反問「貴公司的營運進度一切還順利嗎？」讓民眾誤以為真，甚至將名片傳給對方進行自我介紹。

詐騙集團運用話術釣出民眾的姓名與公司相關資料後，隨即回訊息表示單位工作小組將前往進行常態性查核訪視，要求對方派專人接待並備妥資料。當民眾反問需要準備什麼資料時，詐團才回應3天內會以電話聯繫，再請公司接聽。

許志宏呼籲民眾千萬別上當。（圖／翻攝自鹿港鎮長許志宏臉書）

許志宏透露，民眾收到手機訊息後覺得不對勁，認為鎮公所若要業務聯絡，為何需要鎮長本人親自出馬，由公所員工來就可以了，而且雙方都在鹿港，卻還要3天後才聯繫，因此向公所求證，鎮長許志宏本人也才知道自己遭人冒用。

許志宏表示，會把「鹿港」寫成「陸港」的懷疑是大陸詐騙集團才會寫錯字。他強調會向警方報案，同時提醒若有不明人士好友，請大家格外小心避免上當受騙。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

