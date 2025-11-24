詐團出新招誆旅遊領團費！台中86歲翁遭「活人棺」詐騙…養老金差點不保

記者吳泊萱／台中報導

台中86歲陳姓老翁掉入詐騙集團陷阱，想投資「活人棺」差點被騙走19萬元。（圖／翻攝畫面）

詐騙集團行騙手段無極限，為了讓銀行放行，竟出現全新教戰手冊，要被害人以「出國旅遊團費」為由提領現金及匯款。台中一名86歲陳姓老翁，就掉進詐騙集團陷阱，被慫恿投資俗稱「活人棺」的生基位，幸好行員機警多問了幾句，才揪出幕後騙局，幫老翁守住積蓄。

86歲陳姓老翁，21日下午1時許，獨自到北區五權路的郵局提領10萬元現金，說是要做為越南旅遊的團費，為了保險起見，行員請老翁提供旅遊團資料，但老翁支支吾吾拿不出相關資訊。此時恰巧有員警在一旁進行普發現金領取作業的安全維護期整備工作，行員連忙請員警協助關心。

台中警第二分局文正派出所副所長林友智、警員吳良政立即上前詢問狀況，老翁一開始還堅稱自己不會被騙，經員警努力勸說後，才坦承為了投資靈骨塔及俗稱「活人棺」的生基位，要先給19萬元手續費。

警方一聽立刻向老翁宣導這是常見的詐騙手法，並當場查詢網路上案例，老翁這才驚覺所謂的投資，竟是一場騙局，當場打消提款念頭，成功保住19萬元養老金。

第二分局分局長鍾承志呼籲民眾，勿相信來路不明的電話及訊息，任何可以簡單獲利的投資都應謹慎求證，只要是透過電話或訊息要求關於錢的操作或是點擊連結，都可先向165專線或警察機關求證，防止辛苦打拼來的錢，流入了不法份子的口袋裡。

