詐團出「律師軍師團」！扯出女檢洩密律師男友竟「簽結」 桃檢說話了

記者羅欣怡／桃園報導

桃園地檢署候補檢察官吳亞芝，涉嫌替律師男友打進詐騙集團；桃檢先前針對吳亞芝違反個人資料保護法、洩密「簽結」，引來護短之說。（圖／翻攝自Google map)

律師鄭鴻威組「軍師團」洩密給詐騙集團，16名律師參與其中遭訴，成員之一的律師朱一品，其女友吳亞芝是桃園地檢署候補檢察官，涉嫌將未公開的書類以通信軟體「對話方式」透露給男友，遭監察院彈劾，法務部將她送懲戒。桃園地檢署日前就吳亞芝違反個資、洩密部分「簽結」，引來質疑聲音。對此，桃園地檢署今（28日）發出聲明指出，均依法辦理，並無徇私迴護。

桃檢聲明指出，就吳亞芝因其律師男友犯罪所涉違失行為約談吳亞芝，比對相關卷證及就其同意提供之手機進行數位採證調查後，於2024年5月31日完成調查，認為吳亞芝有違檢察官職位尊嚴及民眾對檢察官職務信任，有法官法第95條第2項之事由，將全部卷證資料移付檢察官評鑑委員會個案評鑑，嗣經該委員會評鑑認有懲戒之必要，而移送職務法庭審理中，桃園地檢署均依法辦理。

全案源自於台北地檢署偵辦鄭鴻威「軍師團」涉嫌洩密給詐團，牽扯出16名律師參與，其中律師朱一品的女友，就是桃園地檢署的候補檢察官。

監察院今年3月份指出，吳亞芝非公務使用「法務部單一窗口之書類檢查系統」查詢共8筆資料，又知悉男友將偵訊筆錄大要提供給詐騙集團律師，涉犯洩密等罪，未依刑事訴訟法第228條第1項規定偵辦，均核有重大違失。監察院於114年3月6日13位審查委員全數通過監察委員紀惠容、王麗珍、郭文東提案，全案移送懲戒法院審理。

職務法庭今辯論終結，吳亞芝稱和男友朱一品的LINE是生活分享，盼僅記申誡或罰款，法務部建議免除檢察官職務轉任檢察事務官，監察院要求免除檢察官職務，審判長諭知12月26日宣判。

