詐團利用Deepfake破解「數字人民幣App」！55位中國人被騙逾2億

刑事局破獲詐騙集團，利用深偽技術盜取中國民眾存款，查扣星鏈設備、手機等贓物。 圖：刑事局提供

[Newtalk新聞] 刑事局日前查獲一起不法集團，聯合境外詐欺機房，騙取中國人民個資，更利用深偽技術(Deepfake)製作被害人臉部驗證影片，破解中國數字人民幣App，成功盜轉被害人存款，共55名中國民眾被騙，總金額高達新台幣約2億元。

刑事警察局前年底接獲情資，掌握33歲盧姓男子等人在台中北屯區一處公寓設立詐欺系統商，並與境外詐欺機房合作。經台中地檢署與台中市刑大共組專案小組蒐證後，於2024年11月間直搗機房，當場查獲盧男等3人，並查扣手機320支、電腦等贓證物。

警方追查發現，34歲的林姓幕後金主藏匿於泰國，即透過刑事局國際刑警科，協請泰國移民總局協助查緝，於去年5月將林嫌查獲到案，並於同年6月遣返回台，另於其家中查扣與緬甸KK詐騙園區使用同款的星鏈(Starlink)設備。

檢警調查發現，林嫌籌組的詐欺系統商，除大量創設WeChat、QQ及Apple ID帳號，販售予設於柬埔寨的境外詐欺機房使用外，還配合詐團蒐集中國民眾個資，再利用深偽技術(Deepfake)製作被害人臉部驗證影片，成功破解中國「數字人民幣」APP的身分驗證程序，進而綁定被害人金融帳戶，將存款轉出。

警方表示，該集團藉此成功詐騙55名中國民眾，詐騙金額高達2億元新台幣。全案經台中地檢署偵查終結，依詐欺、妨害電腦使用及組織犯罪等罪嫌，對林嫌、盧嫌等4人提起公訴。其中林姓金主訊後以100萬元交保，盧嫌等人則分別以20萬至30萬元不等金額交保。

