詐團劫3百萬「丟下同夥」開車逃 被害人提國賠有條件

詐團當街搶走300萬元現金事件持續發展中，被害人在與警方合作進行面交行動時，準備的300萬元全為真鈔，卻遭詐團搶劫逃逸。警方當時出動5名警力埋伏，但仍讓嫌犯成功逃脫，目前僅在新竹山區找到犯案車輛及槍枝，現金下落不明。警方已逮捕35歲林姓主嫌及其他共犯，而法律專家表示，被害人若想申請國家賠償，必須能舉證警方執法過程中有過失行為。

詐團搶劫300萬棄車新竹山區，警搜出空氣槍、球棒。（圖／TVBS）

這起搶劫案發生在台北市中山區街頭，30日下午被詐騙的被害人與警察進行面交時，遭詐團搶走300萬元現金。根據監視器畫面顯示，當時共有1車4人參與犯案，嫌犯們在搶得現金後立即逃逸，甚至將一名少年車手丟下，該少年只能狂奔逃到捷運站，轉車回到新竹。警方為了這次行動做了周密部署，共出動5名警力，有人躲在柱子後面，有人佯裝成機車騎士，還有便衣刑警扮成路人在人行道閒晃，另有一人待在車上待命。警方如此謹慎，主要是因為被害人擔心難以定罪嫌犯，準備的300萬元全部都是真鈔。

詐團搶案後一路往南逃，最後將車輛丟棄在新竹山區。警方到場進行搜索採證，雖然沒找到被搶走的300萬元，但卻發現了槍枝和棍棒等證物。目前，35歲林姓主嫌已被逮捕，其他落網共犯供稱都是聽從他的指使，並表示早就被告知要直接把錢搶走。對於這筆被搶走的300萬元，非當事律師簡大為表示，國賠與否與使用真鈔假鈔並無關聯，因為國賠的前提是公務員執行職務上有所過失。因此被害人必須證明在釣魚執法的過程中，警察是否有違反保護人民財產的義務，如果有，才有機會申請國家賠償。警方表示，目前先以將嫌犯逮捕為主，案情還需進一步釐清，至於被害人被搶走的300萬元，後續才會究責是否要負起相關責任。

