詐團勾結假代書借貸詐財 科技業高管遭騙5900萬元

（中央社記者黃麗芸台北12日電）曾擔任仲介的蕭姓男子與蘇姓男子偽稱代書，並和詐騙集團合作，利用假投資虛擬貨幣手法誘騙被害的科技業高管抵押房產借貸交付，總財損逾5900萬元，刑事局循線查獲17嫌送辦。

警政署刑事局今天發布破案新聞，偵查第四大隊副大隊長賴耀宗表示，日前清查疑涉詐的加密貨幣和金融帳戶資料發現，新北市某間科技公司經理為潛在遭詐騙被害人，經聯繫確認後，被害人才驚覺受騙並趕忙向轄區警方報案。

刑事局也結合新北市警察局、高雄市警察局共組專案小組，並報請新北地檢署指揮偵辦。

經調查了解，此案被害人自民國113年起被隨機邀請加入假投資LINE群組，隨後由疑似境外詐騙集團成員誘騙其投資虛擬貨幣，並陸續面交現金給車手。

直到被害人存款見底後，詐騙集團欲轉介不動產借貸人員，被害人認為貸款利率過高便稱要自行尋找途徑，未料過幾天便有自稱代書事務所人員的51歲蕭男主動聯繫接洽，並協助其設定抵押房產借貸，再由金主44歲周姓男子出資借貸。

專案小組發現，曾擔任房仲的蕭男和無地政士資格的52歲蘇男合作，後者在台北市自設「代書事務所」，並尋找數名民間金主合作，和詐騙集團掛勾，針對被害人進行不動產抵押借貸。

專案小組清查，被害的科技業高管總財損達新台幣5900萬餘元。

歷經月餘蒐證和交叉比對金流、地政資料後，專案小組於去年10月中旬執行查緝行動，並於雙北和高雄市緝獲蘇男、金主及車手等17名犯嫌到案，當場查獲合夥契約書、本票及授權書、抵押權設定契約書等贓證物。

全案分依詐欺和洗錢等罪嫌送辦，其中3名車手聲押獲准，蘇男、蕭男和周姓金主都遭法院裁定以30萬元交保，其餘人則限制住居。警方持續釐清有無其他被害人。（編輯：李錫璋）1150112