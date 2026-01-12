詐團勾結假代書 削科技主管5900萬

新北市某科技公司主管遭「假投資」詐團誆稱投資虛擬幣，先被騙光積蓄，詐團食髓知味，再安排「假代書」設局榨乾抵押名下房屋，該主管「一隻牛被剝兩層皮」共被騙走5900萬元，刑事警察局日前循線拘捕「假代書」蘇姓、蕭姓男子、周姓金主、車手共17人到案，檢察官複訊後聲押3名車手獲准，檢警正擴大追查幕後詐團首腦、成員。

警方調查，被害的科技公司主管於民國113年8月加入LINE投資群組，在詐團誆稱投資虛擬幣高獲利的話術洗腦下，陸續提領現金面交給車手。去年初，被害人積蓄耗盡，詐團發現其名下仍有不動產，將其轉介給自稱「代書」的52歲蘇姓男子，佯稱可協助辦理房屋抵押貸款周轉。

蘇男聲稱經營代書事務所，但實際上並不具代書資格，蘇男與51歲蕭姓員工與被害人接觸後，迅速協助房產抵押設定，由44歲周姓金主放貸1000多萬元。被害人取得款項後，隨即提領交給詐團車手。短短半年即面交15次，共計損失5900萬元。

警方獲報後，陸續於雙北、高雄等地搜索、拘提蘇、蕭姓2名「假代書」、周姓金主、車手與收水手共17人，並查扣抵押設定契約書、土地登記申請書、借款契約書、本票及手機等證物。

據了解，蘇、蕭2人辯稱，僅協助辦理抵押借貸，對資金流向並不知情，否認涉詐，放款的金主也供稱只是單純借貸。

但警方查出，「假代書」及金主放貸對象都是遭假投資詐騙被害人，且被害人借錢後，款項又都交給詐團，懷疑3人說法，警詢後依詐欺、洗錢等罪嫌將17人送辦。檢方複訊後聲押3名車手獲准，另蘇、蕭、周3人都獲法院裁定30萬元交保。