詐團又出新招！偽裝台電稱「電費帳單算錯」退款 千萬別做一事

詐騙集團又出新招，冒用台電名義寄發「帳單錯誤、退款通知」等郵件。翻攝自台電電力粉絲團臉書



詐騙手法五花八門，讓民眾相當困擾，近日詐團又出新招。台電公司近日指出，有詐騙集團冒用台電的名義，寄發「帳單錯誤、退款通知」等郵件，聲稱電費計算錯誤，誘導民眾點擊連結申請退款，進而騙取民眾個資。

臉書粉專「台電電力粉絲團」日前發文指出，近期接獲許多網友反應，收到偽裝成台電退款通知的電子郵件，聲稱電費計算錯誤、可申請退款，並透過圖片偽裝成電費通知，試圖誘導民眾照指示點擊郵件內嵌的連結。

「台電電力粉絲團」示警，一旦點擊網址，就會連到詐騙網站，進而被騙取信用卡資料，提醒民眾「千萬別點選開啟，都是假的！假的！假的！」直呼這是以假亂真的詐騙新手法。

台電強調，真正的電費溢收退款僅能以「轉入下期電費抵扣」或「臨櫃退款」辦理，任何以電子郵件或簡訊要求點擊連結、主動申請退款者，皆為詐騙。官方郵件不會附上網址，更不會要求提供身分證或信用卡號等敏感資料。

台電提醒，民眾也可從寄件者Email帳號、拼字錯誤或可疑網址辨識詐騙端睨，若郵件遮蔽用戶電號、未顯示用電地址，或夾帶ZIP壓縮檔，同樣是釣魚郵件跡象，切勿點擊不明連結，以免資料外洩。

台電呼籲，若收到疑似詐騙郵件、簡訊或電話，可立即撥打1911客服專線或警政署165反詐騙專線查證，呼籲大家提升警覺並主動查詢，以避免受騙，盼全民共同提高防詐意識。

