詐團取簿手二審改輕判2年4月 司法院：個案刑罰量不便評論

老翁臨櫃領10萬，由於數目不小，行員關懷，員警到場後，發現他受騙靈骨塔詐欺，詐騙集團還教他，提款要說是出國旅費，才不會被攔阻。

陳姓長者坦承，「我事實跟你說，跟人交易那個生基位。」

台中警方警告，「這是詐騙的。」隨後陳姓長者回應，「我不要領。」

警方邊阻詐也得打詐，日前卻有案例，一名白牌車司機淪為詐欺犯，被控擔任「取簿手」，3度轉交帳戶賺取700多元，更藉此讓詐騙集團詐得超過100萬。台中地院一審重判他10年8月，但上訴後，僅遭台中高分院判刑2年4月。

非當事律師施宥宏認為，「法官最常被罵說恐龍法官的原因之一，就是他們的自由心證，他們可以依據卷證資料去做判斷。」

一審說他使欺罔斂財歪風更氾濫，「應予重懲」，二審卻變成在別無其他加重事由下，不宜單純為了強調刑罰的威嚇功能，就從重超越罪責程度的裁判，認為一審判決，有逾越「罪刑相當」的疑慮，明明是相同案件，見解與「定執行刑」卻是天差地別。

北檢檢察官林達表示，「檢警打詐士氣，第一個就是會影響，這在鼓勵詐騙集團的這些被告，詐騙其實也不會怎麼樣。那我會認為說，宣告刑就是執行刑，後來要去調和他，應該是在執行的期間去觀察他，而給予適當的減刑。」

面對質疑，司法院回應，個案的刑罰量定屬審判核心事項，不便評論，但加重詐欺的量刑，整體已有加重趨勢。

至於當初為了減少量刑歧異，司法院曾提《刑事案件妥適量刑法草案》送進立院，但2014年的立院全面改選，法案屆期不連續，已被退回，目前正在研議。