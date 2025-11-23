詐團取簿手一審判10年8月 高院指罪刑不相當改判2年4月
陳姓長者對台中警方說道，「我知道你關心，我寫切結書給你們啦。」
臨櫃一名老翁著急領現金，抗拒警方關懷，說是越南出國旅費，一次要花19萬，卻拿不出資料證明，員警持續關心他才軟化態度。
陳姓長者坦承，「我事實跟你說，跟人交易，生基位的交易。」
台中這名長者掉入靈骨塔詐欺，遭詐騙集團誘騙，交易前得先付手續費，更依對方教導，提款要說出國旅費使用。
台中警方指出，「這我光查詢就有了，這是詐騙喔。」
陳姓長者回應，「有人詐騙的，我不要領。」
詐騙百百種，檢警抓不停，但查到的嫌犯會被如何判決？台中就有一名白牌車司機涉嫌擔任取簿手，協助3度轉交帳戶，儘管賺到700多元，卻讓背後詐騙集團詐得超過100萬，而他一審被重判10年8月，但上訴二審後僅遭判刑2年4月。
非當事律師施宥宏說明，「罪刑相當原則，這個相當，每個法官的相當都不太一樣，這個相當就是他自己心中的認定，這就是他們的自由心證，他們可以依據卷證資料去做判斷，他們每一個法官他所做出來，可能針對同樣一個案件所做出來的判斷是不太一樣的。」
攤開判決理由，一審重話批評，他明顯知道從事詐騙工作，不思合法途徑賺錢，使欺罔斂財歪風更氾濫，應予以重懲，但二審認定他不是主要幹部，在別無其他加重事由下，不宜單純為強調刑罰的威嚇功能，從重做出超越罪責程度的裁判。
民間司改會副執行長李明洳指出，「本來二審就可以重新做量刑沒錯，所以其實沒有問題，那只是說理由上面，二審覺得就是一審的考慮，可能欠缺了某一些在比例上面的衡量。」
一、二審見解有落差，量刑結果更是極端，像是在這樣法官心證下出現的判決歧異，司法實務不時有，讓外界一再詬病，對此司法院曾提出「刑事案件妥適量刑法」草案，送進立院，未被審理，目前新版仍在研議。
