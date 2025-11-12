詐團吸金9億！知名老牌麻辣鍋闆娘助洗錢 闆娘遭聲押禁見、13人交保

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

知名老牌麻辣鍋連鎖店蔡姓女負責人涉嫌將公司帳款，提供給詐團協助洗錢；北檢昨（11）日發動搜索，並拘提、約談蔡女等20名相關涉案人士到案說明。經檢方今日晚間複訊後，向法院聲押禁見蔡女，其餘包含前老闆鍾男等13人分別獲10萬元至50萬元不等金額交保。

北檢日前在偵辦詐團以假投資手法進行詐騙時，發現知名老牌麻辣鍋連鎖店蔡姓女負責人涉嫌將公司帳款，提供給詐團協助洗錢。（圖／翻攝google街景）

北檢日前在偵辦詐團以假投資手法進行詐騙時，發現18名被害人遭詐財損高達9億元，經追查發現，其中有1億多元分別以交付現金、匯款到公司戶頭等方式，流入10餘家公司，因此懷疑協助詐團洗錢，而其中一家便是知名老牌麻辣鍋店。據悉，老牌麻辣鍋店公司蔡姓女負責人，在4月到8月間，涉嫌控制9家公司，協助詐團洗錢數千萬元。

檢察官昨日指揮刑事局電偵大隊、台北市警中正一與中山分局、台中市刑大、台南市警永康分局、保三總隊等單位，兵分32路，搜索包括蔡女等被告住處和公司等處，並拘提20名被告。經檢方今日晚間複訊，向法院聲押禁見蔡女，其餘包含前負責人鍾男等13名被告，分別以10萬元至50萬元金額交保。

◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。

