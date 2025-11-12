詐團吸9億老牌麻辣鍋店助洗錢 老闆娘遭檢方聲押

檢警偵辦一起投資詐騙案，追查金流發現一間知名老牌麻辣火鍋店涉嫌協助洗錢，昨今2日陸續拘提約談老闆娘蔡姓女子等20人到案移送台北地檢署，其中蔡女傍晚檢方複訊結束後向法院聲請羈押禁見，另前老闆鍾男等13人分別獲10至50萬元交保。

老牌麻辣鍋店闆娘蔡女涉助詐團洗錢遭檢方聲押。（圖／翻攝畫面）

北檢日期接獲檢舉有詐騙集團以假投資手法詐騙，至少18名被害人受害財損超過9億元，檢方指揮警方調查並追查金流，發現10多家公司涉嫌協助詐團洗錢，包含交付現金、匯款到公司戶頭，金額達1億多元。

其中知名老牌麻辣鍋店公司負責人蔡姓女子涉嫌控制9家公司，於今年4至8月間協助詐團洗錢數千萬，專案小組昨天兵分32路執行搜索，拘提蔡女等20名被告到案，今陸續移送移送北檢複訊，全案朝涉犯洗錢、加重詐欺、組織犯罪等罪嫌偵辦，晚間7時許檢方複訊後蔡女遭聲請羈押禁見，其他13人分別獲10至50萬元交保。

該老牌麻辣火鍋店在過去在台北頗具知名度，曾在中山區松江路及大安區仁愛路開設分店，為台灣高檔食材吃到飽麻辣鍋店的先驅，全盛時期天天高朋滿座一位難求，近年來類似消費模式普及後生意不如以往，多間加盟店陸續結束營業。

