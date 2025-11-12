詐團吸9億老牌麻辣鍋店助洗錢 老闆娘遭檢方聲押
檢警偵辦一起投資詐騙案，追查金流發現一間知名老牌麻辣火鍋店涉嫌協助洗錢，昨今2日陸續拘提約談老闆娘蔡姓女子等20人到案移送台北地檢署，其中蔡女傍晚檢方複訊結束後向法院聲請羈押禁見，另前老闆鍾男等13人分別獲10至50萬元交保。
北檢日期接獲檢舉有詐騙集團以假投資手法詐騙，至少18名被害人受害財損超過9億元，檢方指揮警方調查並追查金流，發現10多家公司涉嫌協助詐團洗錢，包含交付現金、匯款到公司戶頭，金額達1億多元。
其中知名老牌麻辣鍋店公司負責人蔡姓女子涉嫌控制9家公司，於今年4至8月間協助詐團洗錢數千萬，專案小組昨天兵分32路執行搜索，拘提蔡女等20名被告到案，今陸續移送移送北檢複訊，全案朝涉犯洗錢、加重詐欺、組織犯罪等罪嫌偵辦，晚間7時許檢方複訊後蔡女遭聲請羈押禁見，其他13人分別獲10至50萬元交保。
該老牌麻辣火鍋店在過去在台北頗具知名度，曾在中山區松江路及大安區仁愛路開設分店，為台灣高檔食材吃到飽麻辣鍋店的先驅，全盛時期天天高朋滿座一位難求，近年來類似消費模式普及後生意不如以往，多間加盟店陸續結束營業。
延伸閱讀
超商店員機警阻領詐騙包裹 警循線逮3名收簿、收水手
北市婦提領保險櫃360萬黃金 警避免詐騙護送回家
影/詐團吸9億老牌麻辣鍋店竟助洗錢 老闆娘遭拘提
其他人也在看
快訊／麻辣鍋老闆娘慘了！涉洗錢上億 遭聲押禁見
快訊／麻辣鍋老闆娘慘了！涉洗錢上億 遭聲押禁見EBC東森新聞 ・ 11 小時前
麻辣鍋集團女董竟是詐團首腦狂詐9億 北檢複訊聲押禁見
知名麻辣鍋餐飲集團蔡姓負責人主導詐騙集團，涉嫌以「假檢警、假投資」手法詐取18名被害人現金、黃金等有價物，不法所得高達9億元，台北地檢署11日兵分32路大搜索，拘提蔡女等20名被告到案釐清，檢方複訊後，晚間向法院聲押禁見蔡女，其餘13名被告分別以10至50萬元交保。鏡報 ・ 11 小時前
等不到他下班！郵政員工活活卡死機器內 屍體直到未婚妻出現才被找到
根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，事件發生於上週六（11日），地點是位於密西根州艾倫帕克市的美國郵政底特律網絡配送中心（USPS Detroit Network Distribution Center）。死者為一名年約30多歲的男性維修員，據警方初步判斷，整起事件應屬意外，但具體經過仍待調查釐清...CTWANT ・ 16 小時前
豪雨狂炸宜蘭！計程車博物館泡水慘況曝光 水淹古董車輪胎館長心碎
鳳凰颱風夾帶東北季風為宜蘭帶來連日豪雨，蘇澳鎮災情慘重，知名的「計程車博物館」也難逃洪水肆虐。這座全球唯一以計程車為主題的博物館，館內24輛珍藏古董車全被水淹至輪胎高度，地面仍積滿汙水，讓館方心痛不已。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 14 小時前
中國四川「紅旗橋」完工10個月坍塌 橋體成碎片瞬間直擊 爆發巨大煙塵
2025年1月才合龍完工的四川阿壩州「紅旗橋」，11月11日驚傳坍塌。社群媒體流傳的畫面顯示，靠近山壁一側的橋面突然斷裂坍陷，現場濃煙滾滾，橋體瞬間如積木般碎裂成多塊，墜入河中，目擊民眾驚呼不已。 當局表示，前一日已在橋頭路面與邊坡發現裂縫，並隨即實施交通管制，事故中無人傷亡。當局指出，因地形變形加劇、山體滑動，導致該段路基與引橋垮塌，詳細原因仍在進一步調查中。 紅旗橋位於阿壩州馬爾康市白灣鄉，以「Y」字形橫跨大渡河東源，串聯馬爾康、金川與壤塘三地交通。全橋長758公尺、主跨220公尺，主墩高達172公尺，曾被譽為「雲中之橋」。Yahoo奇摩（國際通） ・ 14 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 11 小時前
蕭美琴赴IPAC演講遭網傳捐巨資換資格 刑事局送辦涉案2男
副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會發表演說，網路出現不實訊息指「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，另有相關不實哏圖散布。刑事局今天表示，接獲舉報後依法偵辦，涉案的陳姓男子和盧姓男子均已到案調查，全案詢後，將2男依違反社維法移送北院簡易庭裁處。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
蘇澳煙波大飯店停車場車輛積水！住客怨想開車走被阻 在地人老實建議
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳、羅東、冬山降下超大豪雨，導致大淹水災情，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下停車場出現也出現積淹水，有住客發出影片表示，想在還沒淹起來前把車開出去，但被飯店人員阻止，引發討論。 煙波大飯店蘇澳四季雙泉館的地下室11日晚間出現淹水情況，一名住客透過Threads發文表示，傍晚6點當時正在下大雨，旁邊溪水感覺快漲起來，她下樓在櫃檯詢問能否把車輛開出去，詢問是否能提早退房，飯店阻止告知外面封路，開出去一定會拋錨，但住客表示這時外面還沒淹水。 住客表示，當下防水閘門還沒關起來，疑似經理的人阻止大家開上去，說一開出就會拋錨，還稱B1樓下有超水馬達就沒事，結果最後導致他們的車輛直接泡水，總共20、30台車都泡水，直呼誰來賠車。 許多在地人表示當時蘇澳已開始淹水，若出去大概也是被淹，「我蘇澳居民，跟你說你開出去絕對拋錨在路上」；也有人指出有兩點須釐清，「第一，當時是否因為安置防水閘門才拒絕讓車主離開；第二，法律上飯店是否有權禁止客戶駛離」；許多網友提到，「若開防水閘門導致水淹更多，誰要負責？」查看原文更多Newtalk新聞報新頭殼 ・ 20 小時前
普發一萬 郵局ATM領現17日開跑
首批普發現金1萬元陸續入帳，符合首批領錢資格者共計1,046萬人，不少民眾選擇郵局帳戶入帳。中華郵政公司表示，12日已發放374萬2,947筆，將於11月17日開放ATM領現服務，11月24日開放郵局臨櫃領現服務。工商時報 ・ 3 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 6 小時前
冬季聯盟》巨人黃錦豪退出日職聯隊！ 中職宣布他因傷無法出賽
中職冬季聯盟賽事即將在本週登場，來自讀賣巨人的台灣左投黃錦豪確定無法出賽，中職也公布，他因傷退賽後，將不會遞補球員。TSNA ・ 1 天前
最重義氣的星座TOP5！天蠍、金牛、獅子誰最挺？這星座把朋友視爲家人，是一輩子好友！
在十二星座中，有些人天生重情重義，就算不是血緣關係，也能把朋友當成家人照顧。本篇就要盤點網友公認「最重義氣的星座TOP5」，他們不是嘴上說說，而是行動派代表，遇到困難永遠第一個跳出來幫忙！如果你身邊剛好有這些星座的朋友，請一定要好好珍惜，因為他們一旦認定你，就是一輩子的夥伴！BEAUTY美人圈 ・ 21 小時前
共伴效應全台雨 下週「跳水式降溫」剩15度
鳳凰颱風雖將轉弱為熱帶性低氣壓，但共伴效應還會帶來較大雨勢，同時東北季風吹拂，北部持續有雨。17日起將迎來入秋最強冷空氣，低溫下探15度。中天新聞網 ・ 10 小時前
快訊／太子集團管家凃又文交保30萬遭檢方抗告！ 高院審2日後駁回
高等法院指出，被告凃又文涉犯參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，惟依卷內事證，並無串證或滅證之虞，經審酌各情，亦無羈押必要，而以新臺幣30萬元交保並限制住居，核無違誤或不當，應予維持。高等法院指出，檢察官提起抗告雖指本案尚有共犯未到案，且被告...CTWANT ・ 12 小時前
你的訂單泡水中！蝦皮包裹沖出店外「滿街漂」 官方：協助退款
受到鳳凰颱風、東北季風雙重影響下，宜蘭出現超大豪雨，造成多處地方淹水。宜蘭一處蝦皮「店到店」的貨物更直接漂出店外，隨水流滿街跑。對此，蝦皮回應表示，已於第一時間派員將包裹收回並完成整理，後續將逐件檢查確認，若有受損會依規定協助退款與賠付，保障買賣雙方權益。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
影/竹聯幫弘仁會勾結詐團洗錢 律師涉洩密北檢複訊30萬交保
竹聯幫弘仁會成員陳姓2兄弟涉嫌與假投資、愛情詐騙及假求職詐騙集團勾結，協助透過虛擬貨幣洗錢高達3.5億元。今（12）日檢警前往台北市天母區一間律師事務所，再拘提第4名涉嫌洩密的孫姓律師，並查扣手機等相關物證，傍晚移送台北地檢署複訊後，以30萬元交保。中天新聞網 ・ 9 小時前
他一早睡醒驚見「普發1萬全沒了」 網友見遭遇笑翻：從你的帳號路過
這名網友今日一早透過Threads發文表示，早上睡醒打開網路銀行APP，想看之前申請的普發1萬現金有沒有入帳，卻發現「行政院發」的款項確實在12日凌晨2時59分已經入帳。然而就在同天一早6點03分，被銀行以「卡款扣繳」名義扣掉了13000元，讓他傻眼直呼：「擁有『他』不到4小時，...CTWANT ・ 11 小時前
中共抓捕沈伯洋是對台灣民眾的集體脅迫？ 國台辦回應了
中國將立委沈伯洋列為「台獨頑固份子」並立案調查後，官媒更聲稱可以利用國際刑警組織對其進行全球抓捕，被陸委會主委邱垂正批評為典型的跨境鎮壓，也是針對所有台灣民眾的集體脅迫。國台辦今日（11/12）回應稱，有關行動針對的是極少數台獨頑固份子，不針對、不涉及廣大台灣同胞。太報 ・ 19 小時前
三上悠亞震撼加入台灣啦啦隊！舊照被爆「素顏判若兩人」嚇爛網
娛樂中心／綜合報導日本暗黑女神三上悠亞公開引退之後，專注經營個人品牌，於網路更擁有超過385萬名粉絲追隨，沒想到去年才短暫來台灣做限定應援的她，昨（10日）就宣布正式加盟P. LEAGUE+職業籃球隊「福爾摩沙夢想家」啦啦隊Formosa Sexy ，消息公開馬上引爆網路討論，隨著粉絲熱議，就有網友挖出三上悠亞過往「今昔對比」畫面，再度激起一波搶看風潮。民視 ・ 1 天前