詐團喊食宿全包！台男赴日當車手 騙走400萬日圓被捕

一名26歲呂姓男子遭到指控，於去（2025）年持短期簽證入境日本，並擔任詐騙集團「車手」，期間涉嫌在長崎縣內連續向2位日本民眾詐騙。（示意圖／翻攝自photoAC）





一名台灣籍26歲呂姓男子遭到指控，於去（2025）年持短期簽證入境日本，並擔任詐騙集團「車手」，期間涉嫌在長崎縣內連續向2位日本民眾詐騙，共得手400萬日圓（約新台幣79萬9,529元）後遭逮。長崎地方法院於15日開庭審理，呂男也當即承認所有罪行。

根據《NHK》報導，呂男經友人介紹，得知日本有「欺騙他人並收取現金的工作」，他在和詐騙集團取得連繫後，隨後以90天「短期簽證」資格入境日本，在日期間，他受命令待在東京都，食宿等一切開銷均由詐騙集團承擔。

假冒經理收贓款

在案發當天，呂男依指示前往長崎，他先在公園內，取回偽造的身分證明文件後，再假冒「財務部經理」身分，向60多歲的被害人收取現金。得手後，呂男將現金放置於公園內，並由另一名負責回收的成員取走贓款。

廣告 廣告

在第一次得手後，呂男緊接著開始下一次行動。他在2小時後，他試圖用同樣的手法，再去騙下一個50多歲公司職員，未料還沒得手，他就遭到當地警方逮捕，事後被依詐欺及詐欺未遂罪進行起訴。

台男落網認罪

長崎地方法院在15日針對此案進行開庭審理，呂男對檢方起訴內容全數認罪。日本警方表示，自去年10月以來，長崎縣內已接連發生多起台灣籍人士以短期簽證身分入境後，擔任詐騙集團「車手」而遭逮捕的案件。警方研判，詐騙集團刻意利用短期簽證的外國人士從事不法行為，目前已加強相關警戒，為的就是要揭開背後龐大的跨國犯罪網。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

柬泰邊境現「KK園區2.0」？戒備如監獄 166秒恐怖景象曝

金飾小開月砸5000萬「找女友」 賣黃金搬錢竟是一場騙局

「金安保」假保險吸金上億！黑幫戴「假RM表」炫富拉客

