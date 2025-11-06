詐團女特助15萬交保 燦笑離開網炸鍋 他嘆「社會觀感很差」

柬埔寨跨國詐團太子集團在台據點遭檢警調搜索，查扣不法所得超過45億元，並拘提25人。其中，擔任在台博弈公司天旭國際科技總經理特助的劉純妤以15萬元交保，劉純妤離去時身穿小背心，露出傲人上圍，臉露燦笑的畫面引發網友炸鍋。股票投資達人阿勳表示，法官可能考量該特助涉案情節輕，保金才會這麼低，直言社會觀感真的很差。

擁有14萬粉絲的專業網紅阿勳在臉書發文指出，整個詐騙集團層層勾結，每一個環節都罪孽深重，法官可能評估特助涉案情節輕，或考量無法負擔，所以開出低額保金，但這數字竟然比「閃兵30萬交保」還低，直言這樣的判決對社會觀感來說，真的很差。

阿勳對此也忍不住吐槽，集團犯案所得達百億美金，特助15萬元交保，「如果沒有廉恥，當然要笑著離開啊！」

貼文引起網友熱議，「罰太輕，整個社會價值觀都變了」、「再次證明台灣司法就是一個笑話」、「有多少人在後面痛哭？現在犯罪都越來越招搖」、「笑得真開心，我股票漲停也沒那麼開心」、「判太輕才會很多人覺得無所謂」、「15萬真的看不起他們，還沒走到大門就騙到了」。

據了解，劉純妤平時主要是遠端工作，每天向主管回報工作進度，並為老闆做英文口譯及隨行出差。太子集團此次因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，台灣檢警查扣集團在台資產，總額超過45億元。

