詐團宣稱推廣影片可換現金！女遭騙50萬 警逮車手

警方抓獲港籍車手。（圖／東森新聞）





詐騙集團的手法真的越來越多種了，現在要小心，他們會宣稱推廣影片，可以換現金，甚至會騙你先匯款「推廣成本」！嘉義一名女子，被騙了50萬，事後報警，警方要女子配合，再次和詐騙集團面交，現場埋伏逮捕嫌犯。

詐騙集團監控手車子停好，員警趕緊跟上，打開車門，把人拉出車外，壓制在地，隨後其他員警到場，開始檢查車內物品，員警不只抓監控手，還逮不取款港籍車手。員警：「手機。」

嘉義一名女子，看到臉書廣告宣稱的共學啟航計畫，遭詐騙集團以推廣影片可換現金為名誘騙匯款，詐騙集團說，要求支付推廣成本。

女子面交50萬元卻未收到報酬，向警方報案，再次約定面交80萬元，員警在現場埋伏逮人，還查獲面額80萬元的流量計畫營業所得稅假文件，高鐵車票、護照和手機三支，全案依詐欺罪，洗錢防制法移送嘉義地檢署偵辦。

