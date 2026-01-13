詐團幹部「小辣椒」遭判66年！海撈200萬黑心錢 落網時挺孕肚爽吸毒

記者林意筑／彰化報導

詐騙集團「李別問」中有名代稱「小辣椒」的34歲萬姓女子，負責擔任收水手及總指揮，2021年間指派旗下車手在彰化、新北、苗栗等地區收取詐款，在33名被害人間賺得200萬元，經彰化地院審理，依加重詐欺一罪一罰，分別判處1年8月至2年4月間不等徒刑，共被判處66年刑期。

34歲萬女與男友馮男均為詐團幹部。（圖／翻攝畫面）

據了解，該詐騙集團「李別問」會以網購時作業錯誤、預訂飯店房間款項不符或捐款時因作業錯誤等手法，要求被害人依照指示操作辦理更正，事實上是讓被害人誤將款項匯入帳戶中，再由車手前往ATM取款。

34歲萬女與男友馮男均加入詐騙集團「李別問」，由詐團幹部將車手分為一級到四級收水手，由一級車手提領詐款後交給二級的把風車手，後續二級車手交給三級車手，三級車手再交給四級收水手，該收水手即為萬女與馮男，最終萬女、馮男再將款項上交給集團水房。

經檢警調查，「小辣椒」萬女是該詐騙集團「李別問」的幹部，負責吸收車手、收集帳戶，也會協助男友馮男號令集團車手。且萬女有毒品前科，曾被判3月徒刑，已於2021年5月時易科罰金執行完畢，但同年7月時，萬女便加入詐團擔任收水手幹部，且當時她已懷孕，卻仍不顧腹中胎兒安危施用安非他命。

對此法官認為，萬女雖犯後坦承犯行，但尚未賠償被害人所受損害等犯後態度，因此依其所詐騙的33案各處1年8月到2年4月不等徒刑，因萬女尚有其他詐欺案件在其他法院審理中，將待所犯各罪全部確定後，再由檢察官聲請法院整體衡量被告所犯各罪及惡性再做最後量刑裁定。

