詐團慘了！黃金重量小數點標錯 騙500萬判沒收1.6億
詐騙集團慘了！一名婦人誤信詐騙，到銀樓購買5百萬的黃金交給車手，法院要沒收所有不法黃金，不過關鍵在於當時銀樓所開立的收據小數點點錯了，導致詐騙集團現在要繳回1億6千萬。
金光閃閃的金條在銀樓陳列展示，隨著金價逐年上漲，一兩黃金也不便宜，結果當騙子虧更大。
彰化地檢署近期有一件詐騙判決讓人大吃一驚，詐騙集團騙走約6百萬元，但因為一點之差，最後竟要被沒收1億6千萬元。
事發在2023年5月，彰化一名婦人因為誤信假檢警的電話，把購買的黃金跟現金交給了車手，婦人到銀樓購花費約5百萬元，購買68.332兩黃金，銀樓開出收據上面寫著的是683.32兩，婦人也沒注意到，把黃金跟140萬元現金交給詐團的車手，事後驚覺受騙，案件走上司法程序，其中關鍵證物，購買的黃金收據店家誤植了，上面寫683.32兩，但婦人買的是68.332兩，一點之差差很多，法官判決需沒收詐騙集團不法的黃金跟現金，且依據購買的原收據，黃金須繳回683.32兩，換算下來目前金價落在15萬元左右，市值約1億6千萬元，換句話說，也就是詐騙集團騙了5百多萬元，但因為小數點錯了，需要被沒收1億6千萬元，整整多了31倍的錢。
據了解，當時詐騙集團吳姓男子恐嚇婦人，若不交出財產就要將她拘提羈押，嚇得把全部資金交出去，警方逮人時沒找到現金跟黃金，開庭時被告未出現也未請律師，現在要他們吐出600多兩黃金，彰化地院一審宣判，全案可再上訴，這場詐騙騙百萬得賠上億元，付出的代價比原本還要多得多。
