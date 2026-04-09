詐團成員及車手爆贓款糾紛 台中警逮3人法辦

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（中央社記者蘇木春台中9日電）林姓男子擔任詐團車手，昨天向被害人收取新台幣150萬元，在台中要交給詐團上手；李男夥同陳男到場收款，雙方因金額認知落差發生糾紛，警方獲報循線逮捕林男等人，將依法送辦。

有網友昨天在社群平台Threads貼文並分享影片，畫面中可見位於台中西區路旁，有男子手捧大筆現金與其他2人拉扯，期間有人大喊搶劫，熱心民眾上前協助壓制並報案。

台中市警局第一分局今天表示，警方8日晚間10時45分獲報，西區向上路一段有多人拉扯糾紛案，立即派員到場處理。

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警方調查，26歲林男為詐騙集團面交車手，當天前往台南與被害人面交收款150萬元。25歲李男為詐團指派的上層收水手，當時夥同19歲陳男，在台中向林男收取詐欺所得贓款。

雙方因金額認知落差，於道路上發生拉扯糾紛，警方到場後將林男與李男逮捕，陳男經追查後已到案。全案後續將依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將林男等3人移送台灣台中地方檢察署偵辦，並建請羈押。

警方表示，被害人的詐欺損失，將持續向上溯源擴大偵辦，協助追回款項。（編輯：黃名璽）1150409