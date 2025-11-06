詐團把超跑當理財商品！太子集團遭扣的麥拉倫轉手一定賺
記者鍾釗榛／綜合報導
柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」（Prince Group Holdings）因涉及跨國詐欺與洗錢遭美國檢方起訴，台北地檢署掌握情報後火速出手，查扣在台資產高達45億元。令人傻眼的是，豪宅車庫裡竟藏著一輛價值約1.1億台幣的McLaren Senna，這款超跑可是周杰倫、林志穎同款，更被F1車迷視為神車。
致敬傳奇賽車手
McLaren Senna是為紀念F1傳奇車手艾爾頓・洗拿（Ayrton Senna）而打造，他在1980至90年代橫掃賽場，拿下四屆世界冠軍，卻在1994年比賽中不幸殞命，成為F1史上最令人惋惜的傳奇之一。為了致敬這位傳奇車手，McLaren在2018年打造了同名限量超跑，每一輛都是工藝與速度的結晶。
一轉手就賺千萬
McLaren Senna全球僅生產500輛，從亮相起便成為收藏界的夢幻逸品。美國曾拍賣過一輛底盤編號005的紀念版，只開了452公里，成交價高達145萬美金（約4,780萬台幣），比原始售價多出超過1,400萬台幣。如今太子集團車庫裡這輛1.1億台幣的超跑，既是財力象徵，也是奢華的諷刺。
從傳奇榮光到貪婪象徵
McLaren Senna本應代表賽道上的榮耀，如今卻成了詐騙集團揮霍的象徵。這輛Senna紀念的是傳奇，他們留下的，只有貪婪與恥辱。
更多三立新聞網報導
不燒汽油、不插電 氫動力皮卡還能自己「造水」
騙錢不手軟、花錢更狂！太子集團遭扣「億級神獸軍團」破億元麥拉倫P1曝
檢調看傻眼！太子集團詐騙贓款豪買夢幻保時捷918 Spyder 全台僅10輛
買這車得「賄賂」法拉利高層、需特殊身分 太子集團遭扣清單就有一輛！
