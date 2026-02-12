詐團把金條做成門擋走私出境 扯出四海幫幫主張存偉！500萬交保

四海幫幫主張存偉500萬交保，限制出境出海。馮茵攝

四海幫幫主「純偉」張存偉涉入詐騙、洗錢案，檢警在清查「安心幣商」假投資詐騙案金流時，意外發現他涉入其中，昨日前往其位於新北市新店住家拘提到案，今日下午移送台北地檢署複訊，訊後諭令500萬元交保，限制出境出海，稍早張存偉的親友已為他辦保完成，一行人約於晚間6時15分離開北檢。

檢警調查，一起假投資詐騙案意外扯出跨境黃金洗錢管道。專案小組指出，全案源於去年1月偵辦的「安心幣商」詐騙案，該集團以假投資話術坑殺118名被害人，不法所得高達6億4354萬餘元。為將贓款「洗白」，詐團竟將金條封入鉛錫合金塊中，偽裝成不起眼的「門擋」空運出境，藉此規避海關查驗。

廣告 廣告

辦案人員查出，詐騙集團先由車手將現金集中後，載往配合的銀樓換購金條，再交由技術人員加工，將整條黃金包覆在鉛錫合金內，外型做成一般門擋，外觀幾乎看不出異狀，再以包裹方式空運寄往柬埔寨、越南等地，由當地機房共犯拆解熔金變賣，完成跨境洗錢流程。

專案小組歷經半年監控與追查，陸續攔截多件可疑包裹，從中查扣24條金條，總重達24公斤。依查扣當日每公克3226元牌價估算，市值高達7742萬元。

警方進一步清查寄件紀錄發現，該集團自2024年7月起，幾乎每月固定走私約30公斤黃金出境，推估累計已運出超過300公斤，規模相當驚人。

檢方去年底偵結，已先起訴7名集團成員，但檢警懷疑背後另有黑道高層操盤指揮，經持續向上溯源追查金流，發現四海幫幫主張存偉疑似涉入其中，昨天前往他位於新店的住家將其拘提到案，今下午3時移送至北檢複訊，訊後諭令500萬元交保，加上限制出境出海。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／悶子8旬婦還在扛照護重擔 獲特赦免入監後「繼續照料中風老伴」

快訊／新北校園割頸案定讞！乾哥乾妹判12年、11年

人瑞閃婚內幕／三房10子女2離婚 8億代書身份曝光！「鬥贏二房」卻輸給女看護

獨家／30年來第一次見到這現象 力積電黃崇仁：記憶體缺到2028年都不一定緩解