詐團攜"二類電信業者" 非法界接 躲"境外來電"語音提醒

社會中心／莊立誠 郭文海 台北報導

詐騙再升級！刑事局破獲，有詐騙集團鎖定中國通訊軟體"微信"的用戶，以話術誘騙，開通升級服務，接著再一步步讓民眾掉入陷阱。更可惡的是，他們還找來"二類電信業者"，以非法界接的方式，躲避境外來電的"語音提醒"，藉此讓受害者卸下心防。目前至少犯下18起案件，不法所得約400萬。

大批刑警全副武裝，破門攻堅，要眼前這名男子，乖乖趴好不要亂動。刑事局偵七大隊隊長王濟表示，這個部分他(二類電信業者)還提供詐團，將顯號變成隱碼的方式，避免他(受害者)來通報165斷話，(二類電信業者)是用來轉接境外的詐騙語音。映入眼簾的是一台又一台的黑色小盒子，這些通通都是嫌犯，用來詐騙的數據機。

刑事局發現，從2025年7月份以來，出現多起，以誤設"微信帳號"升級服務，若不解除將自動扣繳年費為由的新型態詐騙話術。溯源後發現，背後是由詐團位在柬埔寨的機房，透過洪姓主嫌，在台灣找來不肖的"二類電信業者"，以非法界接的方式，躲避"境外"語音提醒，再利用"未顯示來電"功能，假裝是中國通訊軟體"微信"的客服，以話術要求被害人開通"升級服務"，進行轉帳。一步步誘導對方落入詐騙圈套。根據了解，目前至少18人受害，財損將近400萬元。刑事局偵七大隊隊長王濟表示，境外的網路電話其實在通傳會的電信監理上面，帶加號的境外來電，其實會有一個境外語音的提醒，這部分可以有效地幫助民眾，去辨識這些來自境外的詐騙電話。

包括洪姓主嫌等5名嫌犯，通通被帶逮。警方呼籲，如果看到"未顯示來電"的通話，必須提高警覺，甚至就不要接，才能避免受騙。

