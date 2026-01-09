詐團教學被害人匯款回答「購買精品包」

▲詐團教學匯款回答「購買精品包」銀行「無權干涉個人隱私」（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 中市警一分局西區派出所於日前獲報稱，國泰世華銀行南屯分行有民眾疑似遭遇詐騙，需警方到場協助。警員李建安獲報後立即趕赴現場瞭解，發現一名年約六旬之王姓婦人正準備臨櫃匯款美金3,060元（折合新臺幣約9萬餘元）至香港指定帳戶，行員察覺異狀後即時通報警方，員警發現詐團遠距教導婦人如何匯款、如何回應行員詢問，務必統一回答「購買精品包」，並強調銀行「無權干涉個人隱私」，企圖規避銀行關懷提問機制，但結果仍被行員與警方成功攔詐。

經瞭解，王婦向行員表示欲匯款購買「精品包」，惟在行員關懷提問時，卻支吾其詞、無法清楚說明，言詞前後矛盾，顯與實際情況不符。警方獲報趕抵現場後，取得王婦同意，協助檢視其手機LINE對話紀錄，並憑藉實務經驗即判斷本案為典型「假交友投資」手法。

警方發現，王婦於網路上結識一名陳姓男子，雙方從未見面，僅透過通訊軟體聯繫，對方卻以「投資黃金指數」為由，要求匯款2萬美元至香港帳戶。惟王婦無法負擔高額款項，遂依對方指示先行匯款3,060美元（折合新臺幣約9萬餘元）。更令人訝異的是，該名網友甚至「手把手教學」，教導王婦若遭銀行詢問，務必統一回答「購買精品包」，並強調銀行「無權干涉個人隱私」，企圖規避銀行關懷提問機制。所幸該話術漏洞百出，經警方與銀行人員耐心說明詐騙手法後，王婦始恍然大悟，當場取消匯款，成功保住辛苦積蓄，並頻頻向警方及行員致謝。

第一分局呼籲，詐騙集團常利用「假交友」、「假親友借錢」等手法誘騙民眾匯款，並刻意教導應對話術規避查核，民眾如遇此情形，務必提高警覺、多方查證，切勿輕信網路陌生人說詞，如有疑慮可立即撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，警方將即時提供協助，共同守護民眾財產安全。



