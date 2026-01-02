詐團教民眾領錢稱「裝修」 嘉縣警勸導攔阻46萬元

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉張姓女子被詐騙集團以「假檢警」方式詐騙，更教張女到郵局領錢時要稱是「裝修房屋」，郵局人員覺得有異狀，通報警方，布袋分局義竹聯合所巡佐陳茂松、警員蔡承諭前往處理，經向張女說明及勸導，成功攔阻下46萬元。

張女接獲自稱金管會來電(無顯示號碼)稱其帳戶有異常，轉接給自稱台北市政府警察局刑大偵二隊陳姓員警接聽，告訴張女她的帳戶遭警示，如需解除帳戶，需把錢領出監管，如不配合，檢察官會派員至其住家拘提，張女聽從假員警指示，日前到義竹郵局欲領出46萬元，讓假冒檢警單位監管。

郵局行員關心詢問張女領錢用途，張女稱是「裝修房屋」，因近期有發生詐團教導民眾到金融機構提(匯)款時，要跟行員謊騙稱是「裝修房屋」所需，郵局行員察覺有異，通報員警前往協助，成功攔阻險遭詐騙的46萬元。

布袋分局長林明韋提醒民眾，警方不會用通訊媒體(視訊)製作筆錄、檢察官或法院不會通知監管帳戶，只要聽到關鍵字「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢或其他不法」、「證件遭冒用」、「加Line定時回報」、「監管帳戶」、「繳交保證金」等，或是在電話中要協助「轉接165專線、轉接銀行專員、轉接地檢署或法院」等，這些都是詐騙話術，請提高警覺，冷靜查證，切勿上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

