詐團教 編理由 提領鉅款 幸遇警銀及時協助保住 300萬

圖說：臺北市大安分局敦化南路派出所警員呂紹丞。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局敦化南路派出所日前接獲轄內金融機構通報，稱有民眾蔡姓婦人臨櫃欲提領現金新台幣300萬元，並稱該筆資金是為了替兒子購買傢俱使用，因蔡婦神情緊張且說詞反覆，銀行臨櫃人員驚覺有異，故請求警方協助。

警方到場後進一步詢問，得知蔡婦是受到詐騙集團誘導指使，故向行員謊稱要「協助兒子買傢俱」以便快速提領現金，此等企圖規避警銀關懷提問進而提領鉅款之方式，正是近來常見的詐騙手法及案例。經過警方及行員勸說，蔡婦驚覺受騙，並及時打消提領念頭，所幸未造成任何財務損失。

大安分局呼籲，詐騙集團話術不斷更新，民眾如遇大量金錢匯兌或提領要求，務必保持冷靜，同時盡快向家人、警方或銀行行員求證。若遇有類似情況可自行撥打165 反詐騙專線求證，避免受騙上當。警方將持續強力打擊詐騙犯罪，守護民眾財產安全。