詐團新寵 大馬車手占4成居冠

台北市警局民國114年查獲外籍車手總數611人，其中馬來西亞籍高達260人，占比逾4成居冠。警方分析，馬來西亞來台免簽證、語言文化相通，加上背後有華人集團操控，車手每日領現後隨即能轉機至新加坡、泰國等地，造成查緝斷點，成為詐團新寵。免簽制度帶來的便利性，已成治安隱憂。

北市警方統計，去年截至12月18日查獲611名外籍車手，馬來西亞籍260人最多、香港籍221人居次，兩者占絕大多數；相比之下，有條件免簽但語言不通的越南籍僅80人，此趨勢與全國一致。而兩岸關係急凍，大陸人來台做車手僅30人。

打詐官警表示，「外籍兵團」多是透過臉書、Telegram等社群平台或地下仲介接觸到「高薪打工」、「短期兼職」誘餌。詐團看準馬來西亞來台免簽證，加上大馬華人眾多，許多移民源自福建漳州、泉州，不僅精通華語、廣東話，甚至能說流利的閩南語，與台灣「被害人」溝通無礙，因此被安排以觀光名義入境，實則做詐欺車手。

官警說，近年打詐修法後，車手刑責加重，警方打詐專案不斷，導致台灣本土車手人數下降，招募困難；詐團轉向海外，利用馬來西亞當地經濟狀況不佳的民眾，以日薪3000至5000元高報酬利誘。這類模式類似柬埔寨、緬甸園區的「豬仔」，但馬國車手高達80％是自願賺快錢，僅少數是求職被騙。

他們在台期間密集操作ATM，抽取提領金額3％到5％為額外佣金，且往往採「當日領、當日離」快閃模式，警方抓人要跟時間賽跑。曾抓過馬來西亞車手的刑警說，他們也深知台灣愈抓愈嚴，一被抓就得服完刑才能離境，但為了賺快錢仍願鋌而走險。

警方也發現，部分馬國車手還曾在他國運毒，儼然「跨境犯罪工具人」。由於越南人在台已根深柢固，馬國、香港車手的機動性遠勝越南人，成為詐團新寵。

也因馬來西亞車手激增，該國車手在台被「黑吃黑」強盜也時有所聞。士林地院最近一起判決就指出，2名男子因覬覦詐團贓款，夥同共犯在北市天母地區假扮刑警，當街強押剛收款的馬來西亞籍鍾姓車手，劫走291萬元贓款，2人分別被判刑7年6月、8年6月。