詐團新手法？網購通知信見「Gopay」電子支付 一票人也收到

一名網友分享，自己收到詭異的網購通知信，上面還出現名為「Gopay」的電子支付。（示意圖／unsplash）

「Gopay是啥沒聽過啊？」一名網友近日收到奇怪的網購通知信，內容有商品、訂單編號、付款等資訊，甚至包含姓名、地址等個資，還出現了名為「Gopay」的電子支付，讓她急上網詢問是否為詐騙。文章一出，不少人也回報「收到同款詐騙信」，更有人驚呼「真的很變態！」

這名網友日前在Dcard以「這是詐騙嗎？」為題發文分享，直言「Gopay是啥沒聽過啊？」同時曬出多張截圖，可以看見她收到疑似網購的電子郵件通知，上面還列出商品、付款及收貨資訊，還有訂單編號、賣家姓名和聯絡方式。

不僅如此，這則通知裡還出現名為「Gopay-全球易支付」的電子支付，並提供LINE客服協助退貨，而原PO實際私訊LINE客服處理，對方表示該筆訂單是使用「先享後付」，類似信用卡的消費信貸產品，若不是本人購買，可能是身分證資訊、金融卡帳號遭盜用，才會出現一筆1萬4000多元的訂單。

一名網友收到詐騙通知信，客服聲稱可能是身分證資訊、金融卡帳號遭盜用。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「今天也有收到一封一樣的……是不是詐騙mail？」、「我今天也收到，感覺是新的詐騙」、「我今天18：41也有收到一模一樣的，連我電話跟地址都有，真的很變態的詐騙」、「我是昨天15點收到的」、「我昨天也收到，這種可疑的客服就不用管他了」。

也有人指出，「詐騙無誤，可以先看一下寄件人帳號」、「如果是用gmail或是奇怪的信箱一般都是詐騙，因為正規商業網站都會有自己的網域信箱」、「怎麼會是line當客服」、「詐騙，推出去讓更多人知道」、「看到這麼多人都收到，真是詐騙無誤了」、「Gopay，讓你不夠賠」、「Gopay，夠騙，名稱已經告訴妳了」、「詐騙的，不要管他就好」。

