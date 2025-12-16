詐團新招「傳QR碼欲盜帳號」 主持人、接案者小心

一名主持人近日在社群平台分享自身經歷，提醒同業留意疑似詐騙訊息。（示意圖／Pexels）





年底活動邀約頻繁，詐騙手法也隨之增加。一名主持人近日在社群平台分享自身經歷，提醒同業留意疑似詐騙訊息。該名主持人表示，有人假冒其他公司名義邀約活動，並傳送QR Code要求掃描登入，所幸她保持警覺，未依指示操作，並進一步查證後確認為詐騙。

在社群平台小有名氣的主持人邱巧筑（Eva），平時經常透過 IG 與臉書分享工作與生活點滴。日前她貼出一段對話紀錄，提醒主持人、表演者及接案工作者提高警覺，指出詐騙集團疑似鎖定接案族群，企圖騙取帳號。

對方在對話中要求她使用另一支手機掃描QR Code，並聲稱登入時效僅有兩分鐘，要求完成掃描後點擊登入。Eva 當下察覺有異，立即拒絕操作，並主動致電對方所聲稱的公司求證，進一步確認該邀約為假訊息。

Eva 事後也報警處理，警方表示，近期確實有多起冒用該公司名義進行詐騙的案件。警方呼籲，年底活動多、訊息往來頻繁，民眾接獲不明邀約或要求掃描QR Code、登入帳號時，務必提高警覺，多方查證，以免落入詐騙陷阱。

