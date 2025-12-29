詐團洗錢目標轉移 高檢署攜15家國銀簽可疑交易分析機制

為強化打詐量能，台灣高等檢察署與台北富邦銀行今天(29日)舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式，這也是高檢署與第15家金融機構簽署合作意向書。高檢署檢察長張斗輝表示，詐騙集團洗錢從自然人轉向法人帳戶及跨境洗錢，將持續結合金融機構在AI與金融科技上的專業能量，精準攔阻資金流向，共同防堵詐欺與洗錢犯罪。

隨著詐騙手法不斷翻新，科技與數據已經成為攔阻詐騙犯罪最重要的利器。台北富邦銀行與台灣高等檢察署29日舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式，雙方將建立去識別化詐騙資料交互平台，運用AI為詐騙偵測再添利器。透過高檢署提供風險因子資料，像是新型詐欺手法、高風險特徵等，北富銀則是結合金融實務進行態樣分析，持續優化銀行的阻詐模型，提高對警示帳戶及異常金流的管控偵測能力。

高檢署檢察長張斗輝表示，打詐綱領2.0以「減少詐欺發生數、降低財損數」為目標，透過跨機關合作及公私協力，持續擴大打詐效益。他指出，隨著阻詐力度提高，詐騙集團將洗錢目標，從個人(自然人)轉向法人帳戶及跨境洗錢，因此結合金融機構在AI與金融科技的專業能量，將更精準攔阻資金流向，共同防堵詐欺與洗錢犯罪。張斗輝說：『(原音)今年已經規劃三波的查緝，最近的一次是在今年的11月3日至27日執行，包括投資詐欺、透過偽機機台及普發現金詐欺總共查獲有3473人，其中車手為2034人，約佔了6成。羈押共有332人，查獲了32座的機房及水房，並且查獲2億2千1萬元的現金。雖然各項數據的一個顯示，詐欺案件的發生數以及警示帳戶數、平均財損數都成下降的趨勢，但詐騙洗錢集團為了詐欺不法的利益，會為自己找到出路。』

北富銀總經理郭倍廷表示，金融業是對抗詐騙的第一道防線，守護民眾財產安全，銀行責無旁貸。集團以創新AI科技為防詐核心，全面導入「24小時AI偵測即時通報」機制，全天候監控可疑行為與偽冒帳號，於第一時間掌握異常並即時通報，今年截至11月底，北富銀已成功臨櫃攔阻632件詐騙案件，阻詐金額逾新台幣7.39億。(編輯：沈鎮江)