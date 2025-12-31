詐團涉勾結仲介和地政士剝皮騙財 刑事局逮24嫌

（中央社記者黃麗芸台北31日電）假檢警詐騙集團勾結貸款仲介和地政士，自去年中開始騙取被害人現金，還誘騙其將名下不動產設定抵押貸款，已知被害9人、總財損約8000萬元，刑事局發動2波行動逮24嫌送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊副大隊長李奇勳表示，有詐騙集團自去年中開始以假檢警和假投資詐騙手法行騙，誘騙被害人涉及刑事案件且需將資產交付保管等話術，誆騙被害人交付名下金融卡及銀行帳戶，再由車手至指定地點提款。

同時，待被害人帳戶遭車手提領一空後，詐團成員再引導被害人與指定貸款仲介聯繫，由仲介找尋配合的地政士（代書）及金主，向被害人進行不動產抵押借貸，導致被害人蒙受鉅額損失。

全案報請台中地檢署指揮偵辦，初步掌握有9人被害，總財損金額約新台幣8000萬元，其中新北市1名家管個人財損達1300萬元。

經查了解，和詐騙機房聯繫、合作的不動產借貸集團，是以曾在銀行從事借貸業務的38歲吳姓男子和經營民間借貸的37歲張姓男子為首，先由機房成員慫恿被害人以房產抵押貸款加碼投資，再透過吳男等人協助辦理房產抵押取得貸款，並轉介46歲地政士林姓男子辦理。

不動產借貸集團再從中收取近3成的高額服務費、仲介費、代書費及利息等費用，被害人再將剩餘貸款交付詐欺集團車手，甚至為避免金融人員關懷起疑，還陪同被害人到金融機構臨櫃提款。

專案小組經長期偵搜，於今年中發動首波行動，陸續於台中、桃園等處查緝人頭門號商謝姓男子、金主太陽聯盟成員陳姓男子、地政士林男、貸款仲介蔡姓女子和許姓男子情侶檔、車手頭郭姓男子等18名犯嫌到案，並查扣贓款341萬餘元、大麻捲菸70支和對保聲明書等證物。

全案依涉違反組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例和洗錢防制法等罪，移請台中地檢署偵辦，均遭起訴。

專案小組查知仲介首謀吳男和張男均為高雄在地人士，後續報請高雄地檢署指揮偵辦，並於9至10月間發動第2波行動，將張男等6嫌查緝到案，並查扣現金、手機及借款憑證等證物。

全案詢後依涉嫌洗錢、違反組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪移送高檢偵辦。（編輯：李錫璋）1141231