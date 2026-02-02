詐團深偽技術破解大陸APP 盜2億

台中市34歲林姓男子、33歲盧姓男子為首的詐騙集團，與境外詐騙機房合作，利用「星鏈」網路設備、深偽技術，取得大陸民眾的照片與個資，製作被害人臉部影片破解其存款帳戶，移轉盜取55名大陸被害人、財損新台幣2億多元。刑事警察局中部打擊犯罪中心獲報逮捕林、盧等4人，台中地檢署已依詐欺等罪起訴。

刑事中打於民國113年底接獲情資，掌握盧男等人承租台中市北屯區某處公寓設置機房，專門創設大陸常見的WeChat、QQ社群平台帳號給柬埔寨詐騙集團使用，同時配合境外詐欺機房，透過釣魚簡訊等手法騙取大陸民眾個資。

警方調查，盧男等人取得被害人個資後，為躲避查緝，利用難以掌握網路IP位址的「星鏈」設備上網，並透過深偽技術（Deepfake）製作被害人臉部驗證影片，成功破解對岸「數字人民幣」APP的身分驗證機制，綁定被害人金融帳號，再轉出帳戶內存款，將55名大陸民眾積蓄全被盜走，損失金額逾2億元新台幣。

檢警成立專案小組蒐證，於113年11月直搗機房，當場逮捕盧男等3人，並查扣320支手機、電腦等大批證物，循線查出幕後主使者林男負責出資與統籌詐欺技術，警方透過刑事局國際刑警科協調泰國警方協助，在114年5月在泰國查緝林嫌到案，去年6月遣返回台。

檢警查出，林、盧等人1年來與詐騙機房合作，盜走大陸民眾2億元，不法獲利1800萬元，目前暫無台灣人受害，檢警已將詐騙手法通報金管會，以避免類似案件發生。中檢近日偵結本案，依詐欺、妨害電腦使用、組織犯罪等罪起訴林、盧4人。