詐團滲透二類電信 4個月撥40萬通詐騙電話

[NOWnews今日新聞] 台中檢警針對非法中繼詐欺機房再度展開大規模搜索行動，成功瓦解一個深入滲透二類電信業者、並與網路廣告商勾結的詐騙集團。警方指出，該集團利用IPPBX及地下話務系統，4個月內向國人撥出近40萬通詐騙電話，初估已有近300名被害人，財損超過3億元。

台中市警方科偵隊循線發現，以李姓男子為首的詐團，疑藉由廣告投放招募民眾申辦市話，並安裝IPPBX設備，再由合作的二類電信業者提供線路。李嫌透過 VOS3000 架設地下話務系統，協助境外詐騙機房將訊號「落地」偽裝成台灣市話，大量進行假檢警、假投資與「猜猜我是誰」等詐欺手法。

專案小組由台中地檢署陳祥薇檢察官指揮，結合台北市刑大、中山分局、太平分局及多個偵查隊，自今年8月起展開4波拘搜行動，共拘提李嫌等19人，查扣 IPPBX 設備50台、現金40萬元、1輛自小客車、價值約1萬顆USDT虛擬通貨，以及多部手機、電腦與伺服器等證物。全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法與組織犯罪條例移送台中地檢偵辦，其中2名核心幹部已遭法院裁定羈押禁見。

警方清查共73門人頭市話，全數已依詐防條例通報電信業者斷話。初步統計，詐團近4個月發話量高達40萬通，造成民眾鉅額財損，行徑惡劣。台中市警察局強調，這起案件為近年少見、結構完整的非法話務系統，從控盤、電信商到廣告商皆有明確分工。

台中市刑大大隊長紀延熹表示，114年10月台中市受理詐欺案件1961件，財損逾8億元，較去年同期件數下降24.6%、財損下降37.7%；與9月相比，件數與財損也分別再降3.5%及10.6%。今年1至10月間，警方共破獲詐欺集團587件、4,742人，查扣不法利得逾9億元；警銀聯手攔阻1,519件詐騙，避免近12億元損失，各項指標均顯著改善。

