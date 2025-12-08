詐團滲透國軍？涉案官兵逾60人 馬防部、綠黨團最新回應！

馬防部傳聞遭詐團滲透，涉案官兵逾60人。（示意圖） 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對媒體報導「逾60士官兵賣帳戶遭法辦 」乙情，陸軍馬祖防衛指揮部今（8）日表示，該案是由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱、刑懲併行原則，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

馬防部強調，案發迄今均依法主動查察、速辦速決，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低；另持恆落實法紀教育，建立守法觀念，確維部隊純淨。

針對該事件，民進黨立院黨團書記長陳培瑜也表示，不管詐騙發生在任何地方，所有受害者、牽連者，法律都應該跟他們站在一起，但國軍屬於一個封閉的生態系統，有心人刻意利用這封閉環境讓更多人陷入被詐騙環境、失去財產或生命，相關檢調單位應積極查察，相關連的人也應出面說清楚。

陳培瑜強調，是否跟馬祖當地的特殊服役系統關聯性，後續要再看清楚。另外，綠委沈伯洋指出，國軍在經濟上困頓遭詐團利用，情境已經是屢見不鮮，過往滲透案例也跟該案例類似，如何保護國軍弟兄，不要再受到利誘才是重要的。不管加給制度都要求國防部傾聽基層聲音，不論是卡債等，都是一時昏頭，受到詐團或中共利誘，其實原因都是類似。

