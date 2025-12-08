詐團滲透國軍！逾60士官兵「每月3到5千」賣帳戶 馬防部證實：依法究辦

南竿指揮部與下轄單位傳有士官兵與詐騙集團勾結，利誘同袍提供帳戶，供不法金流使用，涉案人數恐超過60人。對此，陸軍馬祖防衛指揮部證實，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

詐團與士官兵勾結 利用同袍提供帳戶

詐團連軍方都滲透！根據《中時新聞網》報導，詐團滲入馬祖部隊，以老鼠會方式的收購官兵帳戶行為，至少已經超過一年以上。

起源於部隊幾位士官，以經營蝦皮網站需要帳戶為由，私下以「一對一」的單線方式，個別利誘官兵，以每月3千元至5千元代價提供帳戶，交由詐團當人頭帳戶使用，馬祖防衛指揮部收到舉報後內部大清查，涉案官兵恐超過60餘人，目前已陸續移送法辦。

提供、收集帳戶都有罪 馬防部：依法辦理

陸軍馬祖防衛指揮部今（8）日回應，本案係由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱、刑懲併行原則，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

廣告 廣告

馬防部強調，案發迄今均依法主動查察、速辦速決，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低；另持恆落實法紀教育，建立守法觀念，確維部隊純淨。

根據洗錢防制法，若沒有正當理由收集別人的銀行帳戶、虛擬平台交易帳戶等，最重可處5年有期徒刑；無故提供帳戶予他人使用者，最重可處3年以下有期徒刑。

國安拉緊報！國軍弟兄因幾千塊就把自己賣了

然而，令軍方不解的還有，駐守在馬祖的國軍弟兄，每個月可以領取三級離島加給約9700元，且島上生活相對單純，民生消費花不了多少錢，為何官兵還會為了區區幾千塊，淪為詐團利用。

然而，由於涉案人士眾多，若同時汰除大量是官兵，恐對島上戰力產生嚴重影響，是更嚴重的國安危機。