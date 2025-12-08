詐團滲透國軍！逾60官兵「出租」蝦皮帳戶每月爽賺上千

一名曾姓上士利誘部隊弟兄提供人頭帳戶，再提供給不法集團使用。（示意圖／東森新聞）





國軍馬防部竟然遭到詐騙集團攻陷！有一名曾姓士兵每月以新台幣兩千五至四千元不等金額，要求同袍出租自己的蝦皮帳號和銀行帳戶，再提供給不法集團使用。軍方初步掌握涉案人數恐怕超過60人，包含南竿守備大隊混砲連及其他單位，目前已有部分官兵遭記兩大過並汰除，其餘人員仍持續清查中。

馬防部莒光守備隊實彈射擊，操演近岸水域作戰，身為台灣戰略位置的前線，卻傳出遭到詐騙集團滲透，一名曾姓上士利誘部隊弟兄提供人頭帳戶，人數超過60人。

根據了解，馬防部的曾姓上士是以經營蝦皮網站需要帳戶為由，每個月以兩千五到四千元的租金，向同袍租用賣家帳號和金融卡帳戶，再疑似給詐騙集團，作為人頭戶使用，而整個過程中，他都是一對一的方式接觸，所以這些官兵都不知道其他同袍有涉入。

事情會爆發，源於檢方查獲詐騙案，發現所使用的人頭帳戶身分，是現役士兵，因此與軍方聯絡擴大追查。

主任檢察官楊翊妘：「因為地緣關係，這個不法集團，其實比較偏向逃漏稅捐的目的，原則上這邊的對象，都是由曾姓上士來做接洽。」

涉案曾姓上士，因犯罪嫌疑重大及有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，而出租蝦皮賣家帳號的，其中6名被告士兵無保飭回，檢方在今年11月6日也同步搜索不法逃漏稅捐，及洗錢集團，其中部分涉案官兵服役長達十幾年，只差一步之遙的終生俸，一念之差功虧一簣。

民進黨立法委員沈伯洋：「在經濟上困頓的時候被詐團所利用，這個情境已經屢見不鮮，我們過往許多滲透案例，都跟這種狀況類似。」

士兵為了每個月多幾千塊的額外收入鋌而走險，但馬防部鄭重聲明勿枉勿縱，更說出重話，若證實確有提供帳戶供詐騙使用，一律汰除，目前已有部分人員遭記兩大過汰除。

馬祖防衛指揮部發言人張博彥：「速辦速決，同時完成戰備編組兵力調整。」

涉案軍人除了被部隊汰除，還將面臨刑責，解放軍不用攻台，詐騙集團就快將國軍一個連瓦解說掰掰。

