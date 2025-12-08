詐團滲透馬防部沈伯洋籲護國軍不受利誘 國民黨打臉：政壇慣老闆

馬祖防衛指揮部近日爆發嚴重的詐騙事件，民進黨立委沈伯洋表示，應思考如何保護國軍不受利誘。國民黨立院黨團反譏沈伯洋不愧是「政壇慣老闆」，並呼籲民進黨先收回對軍人加薪的反對，讓他們無後顧之憂，才是全民共識的「國家安全」。

對於沈伯洋提到，如何保護國軍不受利誘相當重要，國民黨團臉書今天發文表示，前腳「全票反對加薪兩萬」，後腳卻「保護國軍不受利誘」，民進黨對國軍福利的態度，難道是中國紅熊變魔術？如果民進黨真心認為「保護國軍不受利誘」很重要，為什麼當立法院在推動最實質、最有感的改善方案時，他們卻是「全票反對」？

國防部。（資料照／中天新聞）

國民黨團指出，2025年，當國民黨推動「志願役官兵每月加給 2 萬元」的待遇提升方案時，民進黨立委們清一色投下反對票。民進黨反對軍人加薪兩萬的說法是：「違反預算精神」、「沒有徵詢行政院意見」、「用政治角力競相加碼」；清德總統說法是軍人加薪2萬「在程序上有違憲疑慮」。

馬祖防衛司令部驚傳百餘名官兵被詐團滲透。（圖為連江地檢署／Googlemap）

國民黨團質疑，難道國軍的「經濟困頓」只是選舉時的口號？當國軍基層正需要靠實質加薪來改善生活、提升戰鬥意願、避免被「利誘」時，民進黨的態度卻是堅決反對。這種前後矛盾的態度，讓人民看不清，究竟是真的關心國軍，還是只在乎政治鬥爭和消費軍人？國民黨團呼籲，軍人不是政治籌碼，更不應被消費，沈伯洋之流若要保障國軍待遇，先收回對軍人加薪的反對派，讓他們無後顧之憂，才是全民共識的「國家安全」！

