詐團滲透馬防部 趙少康指忽視基層待遇：軍事機密恐賣掉？
中廣前董事長趙少康今（9日）在臉書發文表示，馬防部傳出多達 67名官兵涉嫌把個人帳戶賣給詐騙集團當洗錢工具，他看到這則新聞也覺得非常荒謬，認為一個詐騙集團只用三、五千元就能買通官兵，那如果遇到更高的利誘，會不會連軍事機密都有可能被賣掉？這真的是不敢想像。
他說，比案件本身更嚴重的，是國軍長期被忽視的制度問題。趙認為，薪資調幅不足、升遷制度僵化、生活環境沒改善，國軍留不住人才，士氣怎麼可能高？民進黨這幾年喊得最大聲的是「提升戰力」、「提高國防預算」，但基層官兵的待遇到底改善了多少？
趙少康說，這會期在在野黨努力下，立法院三讀通過國軍加薪法案，但行政院卻在明年度總預算中完全沒有編列經費，這種行為不正是一種詐騙嗎？更諷刺的是，賴清德一邊喊要提升「國家防衛韌性」，準備砸 1.25 兆買武器，另一邊卻不肯改善真正站在第一線的官兵薪資與制度，武器買再多，沒有人願意留下來操作，又有什麼意義？
他表示，現在民進黨政府的態度更是令人憤怒。只要不符合自己立場的法案，就像財劃法修正，行政院甚至想選擇不副署、不執行，把立法院三讀通過的法案當作不存在，從來沒看過一個政府如此傲慢。
趙說，面對民進黨這樣逃避、不願承擔責任的政府，到頭來受苦的永遠是一般老百姓，不但國軍士氣會持續低迷，整個國家的治理也只會越來越糟。
近年來台海局勢持續緊繃，《華爾街日報》近日發布專題報導，深入分析如果共軍侵台，可能會有的三大階段。其中，報導也分析共軍侵台可能遇到的困難，其中一點就是海灘不易登陸，而最有可能的登陸點則位於「桃園沿岸」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 307
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。有媒體報導，宋濤提出「鄭習會」的三張門票，分別是軍購案不能通過、阻止干擾兩岸交流的立法、為中國統一的目標提出具體行動。而針對上述消息，國民黨回應「該報導純屬捏造」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 73
[NOWnews今日新聞]2026地方首長選舉誰出線？外界高度關注。前總統陳水扁近期屢公開力挺民進黨立委陳亭妃參選台南市長，前立委蔡正元昨（7）日也指出，兼任民進黨主席的總統賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 49
對於《自由時報》今（7）日以「可靠消息」報導稱國民黨主席鄭麗文，將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面一事，國民黨於晚間發出新聞稿予以嚴正駁斥，指責相關報導純屬捏造。國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德總統對《華盛頓郵報》投書，向美國社會自曝增加400億美元（約1......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 138
[Newtalk新聞] 隨著俄烏戰事持續升溫，歐洲各國正面臨是否繼續支持烏克蘭的重大抉擇。美國財政部長貝森特近日在福斯電視訪談中指出，普丁正在試探北約邊界，「可以肯定的是，美國不會派兵。但我們會賣武器給歐洲人。」此一表態在歐洲引發廣泛關注，因為此言論明顯忽略北約憲章第五共同防禦條款，也凸顯美國在軍事介入上的新底線。 白宮在川普簽署的 33 頁《國家安全戰略》中也提到，歐洲對戰爭抱有不切實際的期望，並警告若不進行政治與文化調整，可能面臨安全風險。《彭博社》報導，歐洲領導人對美國可能推動由俄羅斯主導的和平計畫深感憂慮，擔心此舉削弱對烏克蘭的支持，並衝擊跨大西洋盟友信心。 歐盟與北約承認現有反應機制過於緩慢，正積極推動成立混合戰中心與網路部隊。 圖：翻攝自 X 帳號 @Tymofiy Mylovanov 英國首相斯塔默、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨對此表示高度警覺。《明鏡周刊》報導，馬克宏在歐洲領導人電話會議中警告，美國可能「背叛」烏克蘭；梅爾茨則指控美國「玩弄權術」。一位西歐官員指出，美國若選擇降低介入或退出，歐洲將面臨是否獨自支援烏克蘭的抉擇。 英國歷史學家提摩西・加頓・艾許（Timo新頭殼 ・ 1 天前 ・ 32
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 68
中殲-15雷達鎖定日F16 挑釁引爆對峙 高市嚴正警告 揭「間歇性」照射背後意涵 這招2013年就用過 小泉急拉澳洲站隊 美《國家安全戰略》挺台藏玄機｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日緊張關係升溫，從外交與經濟摩擦，擴大成明顯的軍事對峙。12月7日，中國航母遼寧號通過沖繩與宮古島之間海域，在此期間多次進行艦載機起降，引發日本高度警戒。特別是殲-15 戰機間歇性雷達照射2架日本自衛隊F-15戰機，挑釁意味濃厚，因為雷達鎖定通常被視為武器攻擊前的步驟。而且這已經不是中國第一次…… 日本首相高市早苗與外交部門再次向中方表達不滿；中國則反指日方侵擾其訓練空域。局勢升溫下，日本也積極拉攏盟友，防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長會談，強化雙邊安全合作。 另一方面，美國新版《國家安全戰略》也已出爐，只是各界對美方將台海與第一島鏈的實際投入程度有多重？看法不一。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 14
國民黨主席鄭麗文上任以來，種種舉動被認為統獨立場與前幾任主席相比較往統一方向靠攏，《美麗島電子報》1日發布最新民調，結果顯示近5成受訪者認為鄭麗文傾向兩岸統一，引起廣泛討論。對此，前立委蔡正元在風傳媒節目《下班瀚你聊》中直言，台灣現在沒有能力決定統一或獨立，政治人物應考量任何政策對人民生命財產和生活安全的保障。 蔡正元說明，加泰隆尼亞獨立公投90%通過，但......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
行政院提《財劃法》覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰嗆聲「不執行」違法的法案，引發外界爭議。對此，謝系前綠委謝欣霓直言，她不明白為何院長副署違法沒有依照程序完成的法律，並交由總統公布後卻不執行？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
[NOWnews今日新聞]對明年六都及縣市長選舉，民進黨已經提名包括新北市蘇巧慧等七個縣市，民眾黨也正式徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣，主席黃國昌角逐新北市也早已是現在進行式，綠白兩黨大軍集結，除期待形塑主...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發國民黨內茶壺風暴。國民黨立委、發言人牛煦庭上午受訪表示，稍早經過國民黨團幹部會議討論，暫時不會排案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
台北市 / 綜合報導 台北知名糕餅老店，傳出食安疑慮了嗎？有民眾將鳳梨酥買回家，卻驚見裡面有不明的黑色毛絨絨異物，外觀看起來像是「煤炭精靈」，民眾表示第一時間有和店家反映，卻沒有得到道歉和說明，認為店家的處理方式消極，也擔心吃下肚恐怕會有食安問題。對此業者回應，已經有應消費者要求進行退費，也持續查明不明物的來源。而台北市衛生局今(9)日上午也已經派員到場稽查。 民眾在店門口排起隊伍 ， 準備入內選購 ， 台北這間知名糕餅老店的鳳梨酥 ， 是不少人的必買品項 ， 也入選台北最佳伴手禮 ，不過有民眾，日將鳳梨酥買回家，打開來要吃，卻發現裡面有不明的黑色毛絨絨異物，第一時間向店家反映，卻沒有得到道歉和說明，認為店家的處理方式消極，也擔心若真的吃下肚，恐怕會有食安問題。當事民眾說：「他也沒有說是什麼異物啊，都沒有跟我們告知啊，給我的理由是說，今天不是我上班，然後就推掉了，然後我就請說那你請物流把東西送回來給我，他也都沒有，不了了之。」當事店家店長張教盈說：「目前的話還在查詢中，因為真的就是不確定說來源是什麼，我們今天衛生局也有來稽查，他是確認說沒有問題。」業者表示，接獲投訴後已經回收有問題的食品，目前也還在查明異物來源，同時也應消費者要求退回一盒的費用，另外補一盒新的鳳梨酥補償。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁說：「如查獲相關缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條，處6萬到2億元罰鍰。」根據了解，台北市衛生局9號上午，已經派員到場稽查，無發現明顯缺失，店家後續也將持續追查不明物體來源。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
據《BBC》報導，會談由英國首相施凱爾（Keir Starmer）主持，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）均到場。3位歐陸大國的領袖一致表態，在美國加速推動和平談判的壓力下，歐洲必須協力為烏克蘭提供更具約束力的安全保障，以免烏克蘭在談判中...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 6
香港大埔宏福苑發生大火造成嚴重死傷，在台灣的香港人和民間團體今（7）日出面，批評香港政府，沒有立即調查工程監管等問題，反而濫用《國安法》拘捕追求真相的民眾，嚴重侵害人權，而如期舉辦法立法會選舉，也被質疑是企圖藉由「假選舉」為政權粉飾太平。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
論壇中心／李佳穎報導日中關係緊繃之際，日本防衛省指出，中國軍機6日從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎昨（7）日凌晨緊急召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。對此，政治學教授范世平在《台灣最前線》分析，此舉是為了加劇分化日本跟琉球，挑起琉球獨立議題，若能藉此把美軍基地趕走，那台灣就危險了！另外，范世平分析「習近平就是透過此次的事件顯示出，他完全掌握海軍了」。並細數中共解放軍海軍多位將領出事，在中共二十屆四中全會召開前三天，中國國防部於2025年10月17日公佈了九名上將的處理決定，其中就包括多位解放軍海軍將領、海軍上將中共中央軍委會苗華，以及海軍政委袁華智。還有沒出席四中全會的海軍司令員胡中明上將，也已經消失很久，恐怕也是出事了。原文出處：共機火控雷達鎖定日本戰機挑釁美日同盟？范世平：藉此分化日本、琉球！ 更多民視新聞報導中戰機雷達照射日戰機 澳防長：不希望台海現狀發生任何改變中航母「遼寧艦」艦載機起降100次照射日戰機 高市早苗：強烈抗議中日緊張升溫！中國軍機雷達照射惹議 木原稔：不存在所謂「干擾」民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
近日，賴清德總統很忙碌，不僅投書《華盛頓郵報》宣示增加1.25兆新臺幣國防預算，分八年採購美國軍備，並承諾打造臺灣之盾，接著召開國安高層會議，會後以開記者會向全民報告，隔日，行政院會通過特別條例，送至立法院審議，總統一切舉措，緊扣「北京以武力改變現狀的意圖愈來愈明顯」為由，但記者會一席稱中國（大陸）「以2027年完成武統臺灣為目標」引發全民譁然，但賴總統隨後表示，這是媒體與民代錯誤解讀，實際卻修正用語，以「2027年完成武統臺灣『的準備』為目標」，試圖強化國防預算與軍購的合理性。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 7
美國2026財政年度國防授權法，在參眾兩院協調後的版本出爐，美國最高可軍援台灣大約新台幣313億元，用來擴大台灣醫療設備、補給與戰鬥傷亡的照護能力，並且要在明年3月1日前，啟動兩國在無人與反無人系統的聯合開發生產計畫，但也刪除過去幾年常見，邀請台灣參加環太軍演的文字。專家分析，這是美國戰略模糊、但是戰術清晰的作為，認為與其寫難以落實的法案內容，不如台美雙方進行實質的軍事交流。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 1
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 前國民黨立委陳學聖今（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，選舉最終仍是實力與民意的競爭，「打選戰就是贏了才有話說，沒贏一切都是空」。他指出，國民黨若要在2026與2028年選舉中取勝，必須掌握「主流意見」與中間選民，而非侷限於深藍或統派光譜。 陳學聖分析，深藍支持...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
中日關係緊張升溫，日本防衛省證實，中國航空母艦「遼寧號」所屬殲-15戰機6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的航空自衛隊F-15，此舉形同「準備開火前的瞄準」，極具危險性，引發日方強烈不滿。對此，防衛大臣小泉進次郎表示，已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求防止再犯。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2