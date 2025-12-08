詐團滲透馬防部！逾百官兵提供帳戶當人頭 最高涉及上尉

涉案人數超乎想像！馬祖防衛指揮部（馬防部）驚傳被詐騙集團嚴重滲透，涉案官兵高達百餘人，其中身為主嫌的某官兵，跟詐團勾結利誘一個又一個的同袍提供帳戶，供不法金流使用，涉案層級最高竟到上尉，連江地檢署預計今（8日）下午對外進一步說明案情。

馬祖防衛司令部驚傳百餘名官兵被詐團滲透。（圖為連江地檢署／Googlemap）

全案起因於地檢署偵辦多起詐騙案件時發現，部分人頭帳戶的持有人，竟是現役馬防部的官兵，進一步追查後確認的確有官兵跟詐團勾結，也發現全案最早可追溯至民國111年，涉案層級最高達上尉軍官。首謀採取「單線聯繫」手法吸收對象，親自接觸以避免交叉牽連，每月提供新台幣3千至5千元報酬，換取官兵交出個人銀行帳戶充當人頭帳戶。由於手法隱蔽，直到檢警深入追查，才意外揭露這些帳戶來源竟然都是軍人所有。

馬祖防衛司令部驚傳百餘名官兵被詐團滲透。（圖為馬祖南竿空景／翻攝連江縣政府官網）

連江縣地檢署指出，在掌握相關情資、事證後，旋即通報馬防部啟動全面內部清查，涉案人員涵蓋南竿守備大隊混砲連及其他單位，其餘人員仍在持續清查，而對於外傳涉案官兵超過百人、但僅30餘人遭汰除的傳聞，檢方未證實，強調一切以調查結果為準，涉案軍人除面臨軍紀處分外，仍須負起刑事責任。依法無故蒐集或收受他人帳戶，最重可處5年以下有期徒刑，提供帳戶供不法使用，亦可處3年以下徒刑，預計今天下午會對外進一步說明案情。

軍方也同樣未透露涉案官兵的確切人數，但坦承目前的確有「超過60人涉案，部分官兵已經被記2大過汰除」，軍方也重申，對於官兵涉入詐騙、嚴重破壞軍紀及國軍形象的行為，將採取「嚴懲不貸」立場，只要確認提供帳戶供詐騙使用，一律依法汰除、絕不寬貸，連江縣警局目前則將涉案官兵，依違反《洗錢防制法》將涉案人員移送地檢署偵辦。

