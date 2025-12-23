詐團煉金洗錢曝光 24公斤金條查扣6個月暴漲破億元

詐團將贓款買黃金後，再以鉛錫包覆偽裝門擋偷運出境洗錢。圖／翻攝畫面





警政署刑事警察局偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，向上溯源後，揭發詐騙集團結合虛擬貨幣與實體黃金進行跨境洗錢的新型態犯罪。臺北地檢署今（23）日偵查終結，依詐欺、組織犯罪及洗錢等罪嫌，對黃偲涵等7名被告提起公訴，並向法院具體求處重刑，不過當時查扣的24公斤金條，隨金價上漲已增值逾3,000萬元，漲幅約4成，總值突破1億元。

檢方指出，本案源於多名被害人報案，指控「安心幣商」以假投資、保證獲利話術誘騙投入現金與虛擬貨幣，事後卻無法出金。檢警追查金流發現，詐騙集團刻意避開銀行體系監管，將詐得款項轉為現金或虛擬貨幣後，再大量購買黃金，作為洗錢斷點。

起訴書載明，詐團在購得黃金條塊後，將金條包藏於鉛錫合金中，製成外觀與重量近似一般鉛塊或「門擋」的金屬製品，佯稱為「鉛錫合金」、「門擋」，以一般貨物名義空運寄送至柬埔寨、越南等地，藉此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，形成高度分工的跨境洗錢管道。

檢警於今年6月成功攔截寄往海外的可疑包裹，切割鉛錫合金後，查扣內藏黃金條塊共24公斤。警方查扣當時，依6月台銀牌價換算，每公斤市價約320萬元，總值約7,742萬元；隨著近期國際金價持續上漲，目前每公斤市值已達約450萬元，該批扣案黃金市值已突破1億元，短短數月漲幅驚人，也凸顯詐團利用黃金作為洗錢工具的高度投機性。

檢方查明，本案共有118名被害人，財產損害金額高達新臺幣6億4,000萬餘元；其中，透過銀樓購買、流通的黃金重量逾200公斤，依起訴時牌價換算，價值超過8億元，相關扣案黃金已依法聲請法院宣告沒收。

起訴內容亦點名多名被告在犯罪鏈中扮演關鍵角色，包括負責詐團帳冊與資金調度的核心會計、經手鉅額贓款的車手，以及配合隱匿身分、規避申報義務的銀樓業者。檢方指出，部分被告身處洗錢防制體系第一線，卻棄守法定責任，反而成為詐團洗錢幫兇，不僅助長詐欺犯罪，更嚴重破壞金融秩序與社會互信。

基於詐欺金額龐大、被害人眾多，且以鉛錫包金方式系統性偷運黃金出境洗錢，檢方在起訴時具體向法院建請，對多名核心與關鍵成員分別量處10年至20年以上有期徒刑，以示重懲。

警方把鉛錫合金拆解後，取出藏在裡面的金塊。翻攝畫面

