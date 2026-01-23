詐團稱「培養信用額度」幫借貸！ 他狂辦3組門號反被騙走數萬

一位民眾在網路借錢平台留下聯絡方式，最後不僅沒借到錢，還留下更多債務。（示意圖／unsplash）

急需用錢卻誤入詐騙陷阱！一位民眾因月底資金周轉困難，急著籌措6萬元，便在網路借錢平台留下聯絡方式，沒想到不到一天就接獲自稱能協助貸款的對象聯繫，對方以「幫忙養信用」為由，誘騙他申辦多組門號並交出帳密與驗證碼，最終不僅一毛錢沒借到，反而欠下更多錢。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享個案，當事人自述，當時他因為月底急需用錢，需要新台幣6萬元，就到某個「借錢網」留下聯絡電話，等待不到1天，就有人主動聯繫，並透過LINE加好友。

當事人提到，他老實告訴對方，由於過去信用紀錄不太好，用銀行貸款方式過不了，對方聽完不但沒有嫌棄，反而向他保證「沒問題」，還給他一個小妙招，表示可以透過電信公司的小額付費來「培養信用額度」，這樣銀行就會願意放款。

當事人表示，當下他一心只想趕快借到錢，遂按照對方指示，先後到不同門市申辦3組電話號碼，並將電信服務APP的帳號、密碼都交給對方，而對方承諾會幫他刷額度，相關費用公司會處理。

當事人指出，期間他的手機不斷跳出消費通知和驗證碼，對方要求他傳送驗證碼，他選擇照做，短短一段時間內，電信小額付費就累積了2萬多元，但對方再三強調公司會繳錢，說這些都是在幫他「養信用」，之後貸款比較容易下來。

當事人說，後來對方要他直接轉帳，說要用來證明財力，他就從自己的銀行帳戶匯了一筆錢給對方，起初他相信對方是真的在幫忙處理貸款的事情，卻遲遲等不到貸款的消息，直到電信公司寄來存證信函，他才發覺不對勁，急忙傳訊息詢問，結果對方就開始已讀不回，甚至直接消失。

當事人感嘆，他回頭一看，才發現不但貸款沒拿到，還損失了幾筆錢，現在還深陷電信債務陷阱中。

對此，「165打詐儀錶板」也列出4招防詐小撇步：

1、聲稱「免財力證明」、「辦門號協助美化信用」都是假貸款行銷話術。

2、正規機構不會要你提供簡訊OTP驗證碼。

3、正規機構不會幫你美化信用，這些都是私人貸款公司的吸血手法。

4、如有問題，可撥打165反詐騙專線。

