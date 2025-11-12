詐團稱「普發1萬遭盜領」再騙106萬 受害者氣炸：容易相信
全民普發1萬元陸續到帳，詐騙集團也「緊跟時事」，有民眾接到「板橋郵局」來電稱其普發1萬遭人冒領，假警察、假檢察官在LINE群組要求「財產清查」，導致該民眾損失106萬元。
據內政部警政署165打詐儀表板官網的統計結果，2025年10月警方受理詐騙案件1萬3673件，較同年9月份下降3.1％（減少436件），攔阻金額也較同年9月份下降2.9％（減少逾3037萬元），另受害者財產損失金額逾60億4400萬元，則較同年9月份也下降10％（減少逾6億7379萬元）。
即便如此，警民打擊詐團仍需努力。165打詐儀表板官網分享，有民眾日前接獲自稱「板橋郵局」的電話，對方宣稱有人冒領該民眾的普發1萬元，接著「幫」該民眾轉接報案電話到「新北市警察局偵查隊」。
該民眾陸續接到「吳志強警員」、「王維忠督察」、「王盛輝檢察官」等3名假檢警要求加入LINE好友，以便聯繫，民眾以為是正式調查流程，茲事體大，於是照辦。3人稱該民眾資料被盜用，可能涉及刑事案件，需「配合財產清查」，同時向該民眾發送各種像是官方文件的圖片，進一步要求他按指示進行「暫時代管資產」。
11月7日下午2時，該民眾到高雄鳳山某家樂福門口，將土地銀行金融卡、家中收藏的黃金交給對方，前來收取物品的人還允諾，「這只是暫時保管，等案件結束就會歸還」。
事後該民眾到郵局才發現帳戶被冒領46萬元，交出去的黃金更是音訊全無，損失共106萬元。在警方通知後，他才明白自己遇上典型的「假冒公務員詐騙」，想到自己被一群詐騙集團耍得團團轉，只能無奈又憤怒。
對此，165打詐儀表板說明，這起案件有3大典型話術：
1、假冒郵局人員聲稱有人冒領普發現金，並協助轉接電話給假警察。
2、假警察要求加LINE聯繫，並轉介假檢察官LINE帳號，且以LINE提供司法文書並謊稱涉及刑案。
3、假檢警佯稱為證明清白，需要代管資產，要求交付資產（含黃金）、提款卡。
165打詐儀表板提醒，如果民眾接到檢察官或警察以電話、LINE告知涉及刑案，民眾應直接掛斷。若收到所謂「檢察官」、「警察」透過LINE傳遞司法文書，也一定是詐騙伎倆之一，因為不同公務機關無法轉接，重要事務通知也會以書面方式處理。民眾收到可疑電話應不予理會，也不要將金融卡、信用卡等交給陌生人，務必直接向165查證。
另外，全民普發1萬元領取方面，據官網時程，若民眾想在ATM直接領現，需要等到11月17日開放，郵局領現則是11月24日開放，各種領取管道的截止日均為2026年4月30日。意即現在能從ATM或郵局領到1萬元的，可能都是你辛苦存下的血汗錢。
《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》
◆反詐騙多方查證專線：165／110
