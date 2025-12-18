詐團竟「冒名局長認證」騙投資 刑事局：全力偵辦中

刑事局今（18）日晚間緊急發布緊急聲明，表示有詐騙集團冒用局長周幼偉局長名義進行投資詐騙，並強調局長從未認可、背書或推薦任何投資公司及理財平臺，全案目前全力偵辦中。

刑事局局長周幼偉遭冒名詐騙。（圖／翻攝畫面）

刑事局指出，詐騙集團透過社群媒體廣告及通訊軟體，冒用刑事警察局局長名義，謊稱「經局長認證」、「刑事局背書」的投資平臺，誘騙民眾加入投資群組。

刑事局調查，一名陳姓工程師今年10月間加入LINE投資群組，群組成員2個月內頻繁張貼投資獲利訊息，營造穩定獲利假象，陳男禁不住誘惑依照指示下載「東南慧通」投資APP，並依投資群組內的理財顧問指示操作。

詐團與被害人LINE對話。（圖／翻攝畫面）

詐團假扮的顧問12月初誆稱陳男抽中「上市增資」股票，要求他匯款300萬元，陳男向顧問質疑「東南慧通」公司是否為合法投資公司，詐騙集團為取信陳男自稱「與刑事局周幼偉局長私交甚篤」，謊稱已拜託周局長指派高雄的刑事組長「張志銘」查證屬實，並傳送偽冒與周局長在局長室會面的AI換臉照片。

對方甚至謊稱「東南慧通」已繳納30億元給「金融監督管理委員會」作為保證金，還出示偽造的相關文件，企圖以金管會及刑事局局長優質專業形象，讓民眾誤信後放心匯款投資，陳姓工程師仍覺得可疑向警方確認，才驚覺詐團假冒警政高層及刑事人員話術及手法，決定不再匯款。

刑事局說，近日165接獲多起民眾報案，詐團以「東南慧通」名義，在臉書、IG等社群平台投放廣告，以「局長推薦穩賺投資」、「警政高層認證平台」等話術吸引民眾點擊，接著引導被害人加入LINE群組，安排假客服、投資顧問及假會員，營造「高獲利」假象。

警方分析，詐團初期會讓被害人小額獲利提現，取信後誘導投入大筆資金，最終以「需繳保證金」、「帳戶異常需解凍」等理由，要求被害人持續匯款，直至人財兩失；據統計有關「東南慧通」股票假投資名義行騙報案紀錄目前4件，最高財損金額為45萬元。

刑事局強調，任何冒用官警或其他政府官員名義進行商業宣傳、投資推薦者，均屬詐騙行為，全案警方已全力進行調查，呼籲民眾勿輕信上當，以免損失錢財。

